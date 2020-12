„Musik war immer mein Ventil, um Dampf abzulassen“

Groß-Rohrheim.Viele Zweifel haben Susanne Czech die vergangenen Monate geplagt. „Weil ich nicht das machen darf, was mich als Mensch ausmacht und was ich liebe. Was bin ich dann eigentlich?“ Die Sängerin aus Großohrheim hat sich viele solcher existenziellen Fragen gestellt. „Am Anfang konnte ich nicht einmal daheim singen, weil es mich so traurig gemacht hat. Nie hätte ich gedacht, dass das mal passiert!

...