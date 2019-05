Groß-Rohrheim.Zu einer musikalischen Kreuzfahrt rund um die Welt lädt das FC-Quartett am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr im Treff 21 ein. Beim „Offenen Singen“ soll der Mai begrüßt werden, ganz nach dem Motto: „So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.“ Dieser Wunsch soll durch eine musikalische Kreuzfahrt über alle Meere erfüllt werden. Ab Hamburg geht die Fahrt entlang der Nordseeküste, zum Golf von Biskaya, nach Capri, durch den Suezkanal, nach Madagaskar, um das Kap der Guten Hoffnung, nach Rio, um Kap Horn, weiter nach Hawaii und Shanghai, durch den Orient und wieder zurück an die Waterkant und auf die Reeperbahn. Kapitän Blaubart wird die Passagiere auf der Fahrt bestens unterhalten. Der FC-Shanty-Chor wird zusammen mit den Gästen die beliebtesten Seemannslieder singen. Solisten bereichern das Bordprogramm. An der Schiffsbar gibt es Getränke in Selbstbedienung. Knabberzeug kann mitgebracht werden. Erwünscht ist eine lockere Kleiderordnung, wobei ein Seemanns-Outfit besonders passend sei, so die Veranstalter. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.05.2019