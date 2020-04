Nächstes Jahr doppelter Genuss?

Groß-Rohrheim.Nach dem ausgefallenen Konzert am vergangenen Wochenende wollen die Musikkiste und Gitarrenbauer Andreas Cuntz im April 2021 einen doppelten Gitarrenzauber organisieren. „Das gilt unter dem Vorbehalt, dass solche Veranstaltungen dann wieder stattfinden dürfen“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Demnach würde das in diesem Jahr abgesagte Event ausnahmsweise an einem Samstag stattfinden – und zwar dem 24. April. Am Sonntag, 25. April, soll dann der reguläre Gitarrenzauber für 2021 steigen. „Immerhin feiern wir dann unseren 15. Geburtstag und damit ein kleines Jubiläum“, sagt Andreas Cuntz.

Alles sei wie üblich von langer Hand geplant gewesen, bedauert der Gitarrenbauer die jüngste Absage. Am vergangenen Sonntag saß er zuhause und sah vor seinem geistigen Auge, wie der Soundcheck und alle anderen Vorbereitungen des hochklassigen Gitarrenkonzerts in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle in den vergangenen Jahren gelaufen waren – aber eben nicht in diesem Jahr. Das Coronavirus hatte der 14. Auflage des erneut ausverkauften Konzerts den Garaus gemacht.

Nun soll das Konzert also am 24. April 2021 nachgeholt werden. Alle Künstler, die in diesem Jahr aufgetreten wären, sind auch beim nächsten Mal am Start und haben sich den Termin bereits fest reserviert. Auf der Bürgerhallenbühne stehen dann Steph Macloed, Petteri Sariola, Laen X Manith, Jon Gomm und Martin Harley mit Band. Die bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Um allerdings das Doppelkonzert umsetzen zu können, braucht es neben der Genehmigung, solche Feste feiern zu dürfen, auch viel mehr helfende Hände als bei einem einmaligen Gitarrenzauber. Deshalb bitten Cuntz und die Musikkiste um Menschen, die an der Veranstaltung oder generell bei der Musikkiste mit anpacken wollen.

Die Karten für den regulären Gitarrenzauber am 25. April 2021 sollen dann wie gewohnt im Dezember verfügbar sein – falls bis dahin absehbar sein sollte, ob Konzerte wieder stattfinden können. bjz

Info: www.musikkiste.net, www.cuntz-guitars.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.04.2020