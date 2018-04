Anzeige

Groß-Rohrheim.Wie schon oft kam auch diesmal bei der Offenen Bühne das Beste zum Schluss: die Band „Soundjack“ aus Gernsheim. Die Musiker Jörg Franz Adler (Orgel), Anetta Back (Gesang), Christian Heß (Schlagzeug, Gesang) und Karl Ludwig (Gitarre, Bass, Gesang) haben dafür ganz tief in der Kiste der Unterhaltungsmusik geschürft und in der Blues-Abteilung Melodien gefunden, die im strikten Rhythmus fast zum Tanzen einluden.

Munter swingend luden „Bad Bad Leroy Brown“, „Achy Breaky Heart“ und „These Boots Are Made For Walking“ zum Mitsingen und Mitklatschen ein. Weiter ging’s mit Joe Cockers „Unchain My Heart“ und „Valery“ von Amy Winehouse. Und zum Schluss zum Entschleunigen noch eine Rumba mit dem Titel „Who‘s Been Talking“. Als Zugabe hörten die Gäste noch „I Put A Spell On You“.

Seit einem dreiviertel Jahr gibt es die Gernsheimer Band „Soundjack“, die zum ersten Mal auf die Offene Bühne in Groß-Rohrheim trat und sich dabei auch gleich für weitere Veranstaltungen empfahl – das war dem sehr kräftigen Beifall des Publikums anzuhören. Die vier Musiker haben zum Teil sehr lange Erfahrungen in anderen Bands gesammelt.