„Nehmen Favoritenrolle gerne an“

Groß-Rohrheim.Die Handballer des TV Groß-Rohrheim mischen die Bezirksoberliga auf und liegen nach erst einer Niederlage aus zehn Spielen punktgleich mit Spitzenreiter Langen auf Platz zwei. „Das sieht schon richtig gut aus“, freut sich Trainer Sascha Holdefehr, der aber auch von einer „schönen Momentaufnahme“ spricht. „Natürlich wollen wir jetzt so lange es geht da oben dabeibleiben. Aber im Handball geht das alles ganz schnell: zwei, drei Verletzte, ein, zwei Mal schlecht drauf und schon verliert man wieder einige Plätze“, meint Holdefehr im Vorfeld des Heimspiels am Sonntag (16 Uhr) gegen die MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten.

Drittes Heimspiel in Serie

Es ist die dritte Partie in Folge in der Bürgerhalle für den Aufsteiger – und es sollen nach den Siegen gegen Lorsch (36:30) und Crumstadt/Goddelau (32:30) die nächsten Punkte eingefahren werden. Aber unterschätzen darf der TVG die Gäste – aktuell Siebter mit 11:9 Punkten – keinesfalls. Spielerisch gehört die MSG zu den besten Teams der Liga, hat aber Probleme, das Niveau über eine ganze Partie zu halten. Die Folge waren einige knappe Niederlagen wie mit 30:31 gegen Lampertheim oder auch mit 28:29 in Heppenheim. Das 29:29-Remis gegen Primus Langen, gegen den Groß-Rohrheim zum Saisonstart mit 27:29 verloren hat, sollte zusätzliche Warnung sein. „Wir bekommen es mit einer Mannschaft zu tun, die über einen sehr starken, wurfgewaltigen Rückraum verfügt“, hat Holdefehr beobachtet und sein Team entsprechend eingestellt.

So gilt es die Kreise des großgewachsenen Marius Reinheimer, von Matthias Hirsch und Yannick Popp einzuengen, ohne die restlichen Akteure zu vernachlässigen. „Wir müssen eine Mischung aus defensiver Kompaktheit und rechtzeitigem Annehmen der Rückraumspieler finden“, so der TVG-Coach, der aber zu bedenken gibt: „Wir spielen in eigener Halle – und in unserer derzeitigen Verfassung muss das Ziel natürlich ein weiterer Sieg sein. Eine Niederlage wäre eine Enttäuschung, zumal die Rüsselsheimer auswärts nicht ganz so stark sind wie in ihrer eigenen Halle.“

Abzuwarten bleibt, wie der Kader der Groß-Rohrheim morgen aussehen wird. Im Training fehlten unter der Woche einige Spieler krankheitsbedingt. Am Dienstagabend hatte Holdefehr gerade einmal zehn Spieler beisammen – Minusrekord in dieser Runde. „Aber die Intensität war gut. Wir konnten viel im individuellen Bereich arbeiten und auch an der Deckung“, so der Trainer.

Am Donnerstag sah es dann schon wieder besser aus und inzwischen stehen nur noch hinter den Einsätzen von Kevin Kehl, der nach wie vor Probleme mit dem Sprunggelenk hat, und Sebastian Haas, dem beim letzten Spiel gegen Crumstadt ein Gegner schmerzhaft auf dem Fuß gelandet war, kleine Fragezeichen. „Wenn sich nicht noch welche eine Grippe einfangen, gehe ich derzeit davon aus, dass wir einen kompletten Kader am Start haben werden“, blickt dem schweren Heimspiel Holdefehr optimistisch entgegen.

Über eines ist sich der erfahrene Trainer aber auch im Klaren: „Je besser wir in der Tabelle stehen, desto motivierter werden auch die Gegner sein. Jeder will gerne gegen eine Spitzenmannschaft gewinnen. Aber wir nehmen die Favoritenrolle gerne an. Die haben wir uns erarbeitet“, betont Holdefehr, der die Groß-Rohrheimer Erfolgsserie gerne verlängern würde. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018