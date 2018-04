Neue Energie für den Endspurt

„Nein, durch sind wir noch lange nicht“, meinte Groß-Rohrheims Trainer Sascha Holdefehr nach dem begeisternden 37:26-Erfolg im Spitzenspiel gegen Lorsch.

„Wir haben noch einige Stolperfallen vor uns“, meint er mit Blick auf das Restprogramm.

Am nächsten Wochenende ist der TVG erst einmal spielfrei, dann kommt am 21. April die MSG Bauschheim in die Bürgerhalle, „die sich in der Rückrunde deutlich stabilisiert hat und einen guten Handball spielt“.

Ganz schwer wird einmal mehr das Derby am 28. April bei der TG Biblis: „Die wollen uns natürlich in die Suppe spucken. Nachbarschaftshilfe kann man in diesem Derby nicht erwarten. Ganz im Gegenteil: Gerade auswärts wird das eine ganz hohe Hürde“, so Holdefehr.

Am letzten Spieltag, Samstag, der 5. Mai, kommt der TV Büttelborn nach Groß-Rohrheim. „Schön wäre es natürlich, wenn bis dahin schon alles klar wäre, wir alles gewonnen und Lorsch noch irgendwo Punkte gelassen hätte. Aber ich rechne eigentlich damit, dass die Meisterschaft erst in diesem allerletzten Spiel entschieden werden wird“, sieht Holdefehr noch einen steinigen Weg vor sich und seiner Mannschaft. me