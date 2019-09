Neue Ideen für Maimarkt in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Was wird in Zukunft aus dem Groß-Rohrheimer Maimarkt? Diese Frage stellte sich der Sport- und Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Eigentlich hatten die Politiker darauf gehofft, dass auch Teilnehmer aus den Vereinen sowie interessierte Bürger kommen. Doch das war nur bedingt der Fall.

Der Rohrheimer Maimarkt ist ganz offensichtlich nicht mehr der Publikumsmagnet wie noch vor einigen Jahren. Dies zeigen beispielsweise die rückläufigen Teilnehmerzahlen beim Krämermarkt. Daher will man sich vonseiten der Gemeinde aber auch der Kommunalpolitik Gedanken über die nach der Kerwe wohl wichtigsten Veranstaltung im Ort machen.

So gibt es die Idee einer zweiten Bühne, so dass die Besucher zwischen zwei Hotspots hin und her pendeln müssen. „Den hinteren Teil in Richtung Raiffeisenbank haben viele Leute gar nicht mehr beachtet. Und genau da standen die Händler“, sagte Bürgermeister Rainer Bersch. Der erteilte dem Vorschlag, man könnte doch den Freitags-Bauernmarkt mit dem Maimarkt zusammenlegen, eine Absage: „Samstags sind fast alle auf anderen Märkten in der Region.“

Zur Attraktivitätssteigerung des Krämersmarkts, so waren sich alle einig, könnte beitragen, dass man die Standgebühr erlasse, und bestimmte Händler, die etwas vorführen, wie etwa ein Korbflechter, sogar einen kleinen Geldbetrag erhalten. „In Lampertheim nimmt man richtig Geld in die Hand. Die präsentieren einen Markt mit französischen Spezialitäten und geben den Händlern einen Obolus, damit sie extra aus Frankreich kommen“, fügte Walter Öhlenschläger an.

Motto angedacht

Außerdem gab es Vorschläge, das Fest unter ein bestimmtes Motto zu stellen wie etwa das Thema Gesundheit, E-Mobilität oder Ernährung. Außerdem könnte der Krämersmarkt vielleicht nur an einem Tag stattfinden – ähnlich dem Bibliser Herbstmarkt – und am anderen Tag könnte man einen Flohmarkt organisieren. „Flohmarkt geht immer“, war von den Ausschussmitgliedern zu hören.

Auch die Verwaltung war nicht untätig. So stellte Bürgermeister Bersch einige Ideen wie beispielsweise ein „White Dinner“, ein Whiskey-Tasting, einen Bazar mit Kinderkleidung, eine Modenschau und ein Schubkarrenrennen für Erwachsene vor. Auch soll das Winzerdorf anders gestaltet werden.

Weitere Ideen aus dem Ausschuss waren ein Pflanzen-Markt oder den Maimarkt mit einem Repair-Cafe für alte Haushaltsgeräte, die von Ehrenamtlichen gegen einen freiwilligen Obolus repariert werden, zu kombinieren. Beschlossen wurde die Gründung eines Maimarkt-Komitees. Das Gremium tagt erstmals am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus und ist offen für jedermann.

Boule-Club braucht mehr Platz

Der andere Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit dem Sportstätten-Entwicklungsplan der Gemeinde, der nach 30 Jahren erneuert werden soll. Dazu hat man einen Fragebogen an alle Sportvereine verschickt. Bislang seien aber nur fünf zurückgekommen. Dabei stach vor allem der Boule-Club heraus. Da der Verein in der Hessenliga spielt, brauche er eine neue Bahn und wesentlich mehr Platz – bis zu 1200 Quadratmeter. Den Standort in der Allee möchte der Verein daher komplett aufgeben. Die Lindenhofschule würde sich über eine neue Weitsprunganlage freuen, und der FC Alemannia bekräftigte noch einmal seinen Wunsch nach einem Winterrasenplatz.

Der TV ließ anklingen, dass die Sporthalle für die vielen Abteilungen und Gruppen längst nicht mehr ausreiche. Das Thema wird den Ausschuss also noch weiter beschäftigen. Man wartet nun auf die Fragebögen der anderen Vereine, um dann eine komplette Übersicht über den Ist-Zustand zu haben.

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019