Nicht nur Besinnliches zum Advent

Groß-Rohrheim.Mit einem fulminanten Programm, bei dem sich Amateure und Profis ein Stelldichein gaben, feierte das Jazzevent in Groß-Rohrheim die Rückkehr an den Ursprungsort in der frisch renovierten evangelischen Kirche. In der Tradition des „All Night Jazz“ fand nun der Adventsjazz statt. Mit dabei und gleichsam der Höhepunkt waren die „Moving Krippenspielers“ um den erst in Mannheim mit einem Jazzpreis ausgezeichneten Trompeter Matthias Schriefl.

Die drei Musiker Matthias Schriefl, Johannes Bär und Kalle Mathiesen hatten der Saison entsprechend viele sehr bekannte Advents- und Weihnachtslieder im Repertoire, mit denen sie eine entlarvend respektlose Geschichte umrahmten, in der Gottvater von Winterblues und Weihnachtsdepression befreit wird. Dass dabei vielleicht bei Monty Python Anleihen genommen wurden, lag bei den Sketchen nahe. Musikalisch beherrschen die drei Multitalente von Alphörnern über Saxofone und Blechblasinstrument bis zur Bassgitarre und Schlagzeug nahezu alles. Vom Gesang ganz zu schweigen.

Volksmusik und Reggae

Bereitete schon der britisch angehauchte schwarze Humor viel Vergnügen, sorgte die Darbietung der bekannten Lieder, die mal volksmusikalisch daher kamen, dann aber auch vertrackt mit Reggae-Beats, als Boogie Woogie oder als Calypso mit Gospel-Touch, für ein ganz besonderes Hörerlebnis. Kein Wunder, dass die „Moving Krippenspielers“ von dem Beifall der begeisterten Zuhörer angefeuert wurden. Nach ihrem Auftritt war eigentlich noch eine Session geplant, die aber vom Veranstalter in weiser Entscheidung gestrichen wurde. So blieb noch Raum für ein geselliges Beisammensein samt Gesprächen mit den Musikern.

Begonnen hatte der Adventsjazz mit dem „Art hoc music ensemble“ aus Darmstadt, das sein Repertoire in freier Improvisation vortrug. Zugegeben: Die Musik war zuerst etwas gewöhnungsbedürftig. Das zeigte der erste, eher höfliche Beifall. Dann aber kam doch ein interessantes Hörerlebnis zustande. Vom Stammensemble wirkten Bernhard Gehrke (Saxofone und Bassklarinette), Roland Geist (Synthesizer), Norbert Paul (Piano), Juliane Harbarth (Bratsche) und Gorgo Schäfer (Gesang) mit. Zu ihnen gesellte sich Adrian Steier-Berz (Bass).

„Jazz:it“ mit Frank Hanser (Trompete), Albert Birnstengel (Alt- und Tenorsaxofon), Marcello Matucci (Gitarre), Robert Schell (Bass), Jörn Sellhorn-Timm (Cajon), erst vor wenigen Tagen auf der Offenen Bühne, sprang für die Band „Con:Fusion“ ein, die kurzfristig absagen musste. Geboten wurde das bereits bekannte Repertoire mit „Watermelon Man“, „Midnight Blue“, „Thieves in the Temple“, „Blue Bossa“ und einigen weiteren Titeln.

Der Name „Cluster V“ verheißt eigentlich ein Quintett. Die Heidelberger Band kam in „abgespeckter“ Besetzung zu viert nach Groß-Rohrheim. Michael Gößler (Tenorsaxofon), Michael Martin (Gitarre), Victor Gotwald (Bass) und Rolf Lautenbach (Schlagzeug) sorgten mit rockig angehauchter Musik für gute Laune. Unter anderem spielten sie „Funky Lounge“, „See You Tomorrow“ und „Latin Biscuits“. Als Zugabe erklang „Unlucky“ von Bob Raynolds.

Stücke aus der Feder von Eberhard Petri, darunter die Titel „Fällt Blatt Bossa“, „Blues“, „Wiegenlied“ und „Endlich Ruhe“ hatte das P-Trio dabei. Mit Ralf Keidel (Flöte), Eberhard Petri (Gitarre) und Michael Distelmann (Bass) war es eine ungewöhnliche Formation, deren Musik leicht unterkühlt und lässig daher kamen.

Schließlich war auch wieder der Darmstädter Bassist Jürgen Wuchner der Einladung zum Adventsjazz in der Kirche gefolgt. Mit ihm spielten Ulli Jünemann (Saxofon) und Bülent Ates (Schlagzeug und Ballaphon) Kompositionen, die bei einem Aufenthalt Wuchners im Senegal entstanden waren. Dabei berichtete Wuchner launig, dass er das Ballafon, eine Art Xylofon mit Fruchtschalen als Resonanzkörpern, einem Freund aus dem Senegal abgekauft hatte, als der Geld brauchte für ein Schaf als Festessen am Ende des Ramadan.

Geht‘s denn auch weiter mit dem Jazz in der Kirche? Das sah Eberhard Petri als Veranstalter eher positiv. Hatte er doch schon diesmal ganz selbstverständlich die Erlaubnis des Kirchenvorstandes bekommen. Und so kann es auch weiter gehen unter der Voraussetzung, dass die Termine koordiniert werden können. Auch mit Blick auf die Resonanz des Publikums war Petri zuversichtlich. Er geht davon aus, dass sich das Jazzfest in der Kirche langsam, aber sicher unter den Fans herumsprechen wird.

