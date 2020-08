„Nichts hat sich verbessert“

Groß-Rohrheim.Nach dem Zeitungsbericht „Gäste ignorieren Badeverbot“ meldet sich Walter Öhlenschläger von der Fraktion der Freien Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) zu Wort. Er meint: „Die aktuelle Situation am Omlor-See in Groß-Rohrheim kommt einer Bankrotterklärung der Ordnungsbehörden gleich.“ Erst im vergangenen Jahr seien in der verlängerten Speyerstraße zusätzliche Verkehrsschilder aufgestellt worden, und im Juni 2019 habe es geheißen, dass die Gemeinde mit der Polizei und dem Hessischen Städte- und Gemeindebund zusammenarbeite. „Fakt ist jedoch, dass die damaligen Probleme fortbestehen und sich nichts verbessert hat. Die Straßensperrung unter der Woche bringt genauso wenig wie eine Sperrung am Wochenende – wenn keine Kontrollen stattfinden.“

Groß-Rohrheimer, die sonst mit dem Fahrrad zum Baggersee fahren, blieben mittlerweile daheim oder suchten sich woanders Abkühlung, so Öhlenschläger. „Pöbelnde, rücksichtslose Badegäste, die gemäß ihrer Autokennzeichen aus einem Umkreis von 50 Kilometer und mehr nach Groß-Rohrheim kommen, verleiden den Groß-Rohrheimern ihren Badesee vor der Haustür.“ Dabei würden kompromisslose Kontrollen und konzentrierte, wiederholte Aktionen von Polizei und Ordnungsamt ganz sicher für eine Verbesserung der Situation sorgen.

Aus Sicht von Öhlenschläger kommt erschwerend hinzu, dass der eigens geschaffene Parkplatz gegenüber der Grillhütte seit über zwölf Monaten größtenteils mit Erdaushub und Schlamm aus dem Augraben blockiert werde. Nun fehle Abstellfläche, deshalb stünden Fahrzeuge im Parkverbot, oder die Gäste kämen direkt zum See. „Klar ist aber: Je weiter der Fußweg bis zum Badesee, desto weniger schleppen die Badegäste mit sich.“ Der Müll müsste auf Gemeindekosten eingesammelt und entsorgt werden. Vor zwölf Monaten habe es geheißen, Falschparker aus der verlängerten Speyerstraße würden abgeschleppt. Davon sei heute keine Rede mehr.

„Behörden knicken ein“

Mit der Sperrung der Zufahrt zum Rhein, die seit dem Wochenende ab dem Ende der Jahnstraße gilt, verhalte es sich ganz ähnlich. „Viele Autofahrer, die seither Verständnis für die Sperrung ab dem Rheinwinterdeich hatten und dort ihre Fahrzeuge parkten, fahren nun durch bis zum Rheinparkplatz.“ Er sieht dort sogar Kleintransporter mit Anhängern stehen. Danach lägen dann defekte Grills, Luftmatratzen, Verpackungen, Flaschen und Essensreste am Wegesrand oder im Gebüsch. Öhlenschläger bezweifelt, dass sich zur nächsten Müllsammelaktion am Rhein wieder so viele Bürger einfinden. „Es ist nicht in Ordnung, dass die Behörden vor Rowdys, Umweltverschmutzern und Naturfrevlern einknicken und deshalb allen Bürgern die Naherholung vergällt wird.“

Denn Ordnungsämter, Polizei und Aufsichtsbehörden werden durch Steuern und Abgaben finanziert. Wenn bei den Behörden allerdings die Resignation siegt und die erforderlichen engmaschigen Kontrollen ausbleiben, darf man gespannt sein, welche Einschränkungen des öffentlichen Lebens als nächstes verhängt werden. Die BfGR reichten seit bald 15 Jahren Vorschläge ein, um die Probleme zu lösen. „Es ist es höchste Zeit für einen Runden Tisch zu diesem Thema. Bürger, Vereine, Politik, Verwaltung und Polizei sollten sich schnellstens zusammensetzen“, verlangt der Fraktionschef der Freien Wähler.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.08.2020