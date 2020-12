Noch freie Plätze in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Die evangelische Kirchengemeinde in Groß-Rohrheim lädt an Weihnachten zu Präsenzgottesdiensten ein. Außerdem wird es an Heiligabend zwei musikalische Weihnachtsvespern geben. Diese beginnen um 15 und 16.30 Uhr. Sie dauern ungefähr eine halbe Stunde. Um 22 Uhr folgt der Spätgottesdienst. An den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am Sonntag, 27. Dezember, finden jeweils um 9.45 Uhr Gottesdienste statt. An den Feiern können jeweils 40 Personen teilnehmen. Es gelten die Abstandsregeln und die Pflicht, durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Anmeldung und weitere Informationen im Pfarrbüro unter Telefon 06245/9 66 21 10. ps

