Noch hält Holdefehr den Ball flach

Groß-Rohrheim.Als Belohnung ein Spitzenspiel: Nach der beeindruckenden Serie von acht Partien ohne Niederlage und 15:3 Punkten kletterten die Handballer des TV Groß-Rohrheim auf den zweiten Platz der Bezirksoberliga und erwarten nun morgen um 16 Uhr den Liga-Dritten ESG Crumstadt/Goddelau in der Bürgerhalle. „Das ist schon eine tolle Sache. Als Aufsteiger ein Spitzenspiel zu haben, das gibt es nicht allzu oft“, freut sich TVG-Trainer Sascha Holdefehr auf die Herausforderung.

Dass Crumstadt/Goddelau bereits sechs Minuspunkte auf dem Konto hat, macht die Sache für Groß-Rohrheim dabei nicht leichter: „Crumstadt muss bei uns gewinnen, wenn sie noch Meister werden wollen“, ist sich Holdefehr sicher. Schließlich war der Titel vor der Saison das erklärte Ziel des letztjährigen „Vize“. Groß-Rohrheim kann hingegen ohne Druck in die Partie gehen.

„Wir sind im Soll“, erklärt der Coach, der die Gäste bereits beobachtet und seine Mannschaft entsprechend eingestellt hat. „Ich habe Crumstadt gegen Erfelden gesehen. Da haben sie zwar mit 26:24 gewonnen, aber waren nicht wirklich gut drauf“, sieht Holdefehr sein Team keinesfalls chancenlos, zumal es auch personell gut aussieht. „Wir haben eigentlich alle Mann an Bord.“

Gäste-Trainer Michael Hauptmann schiebt indes – völlig überraschend – die Favoritenrolle dem TVG zu. Ob dies bereits eine Abkehr vom Saisonziel Meisterschaft bedeutet oder einfach nur der beeindruckenden Form der Groß-Rohrheimer geschuldet ist, bleibt offen. Klar ist aber: Der Aufsteiger mischt die Liga bislang mächtig auf, was Holdefehr natürlich gefällt. „Aber wir werden die Kirche im Dorf lassen. Ich habe zu den Jungs gesagt, wenn wir am 21. Dezember zu unserer Weihnachtsfeier nach Frankfurt fahren, dann setzen wir uns zusammen und überlegen mal, wo wir nach der Winterpause hinwollen. Dann schauen wir uns an, was wir an Punkten geholt haben, und wohin die Reise gehen könnte“, will der TVG-Trainer (noch) nichts vom Meisterschaftskampf wissen.

Er gibt aber auch zu, dass er die ursprüngliche Zielsetzung von 30 Punkten und einem einstelligen Tabellenplatz gerne etwas nach oben korrigieren würde: „Wenn man nach neun von 26 Spielen, als etwas mehr als einem Drittel, schon 15 Zähler hat, sollten es am Ende natürlich schon deutlich mehr als das doppelte an Punkten werden.“

Auf Überraschungen eingestellt

Gegen Crumstadt/Goddelau erwarten die Groß-Rohrheimer eine vollbesetzte Bürgerhalle. Die ESG ist bekannt dafür, dass sie viele Fans mitbringt, dazu kommt noch, dass es ein Spitzenspiel ist. „Da muss man dann auch kühlen Kopf bewahren“, fordert Holdefehr, der sich gut vorstellen kann, dass die Gäste mit einer gewohnt robusten Deckung versuchen werden, seiner Mannschaft den Schneid abzukaufen.

„Ich bin gespannt, was sich Michael Hauptmann einfallen lässt“, könnte sich der TVG-Coach von einer Manndeckung gegen Andreas Ochs bis hin zu einer aggressiven, harten 5:1- oder 6:0-Deckung vieles vorstellen. „Wenn die Crumstädter das spielen, was sie können, aus einer stabilen Deckung mit ihren guten Torhütern ein schnelles Umschaltspiel aufziehen, dann wird es sehr schwer“, hat Groß-Rohrheims Trainer durchaus Respekt vor den Gästen.

„Aber wir werden auch sehr gut vorbereitet sein“, hat er nach einer etwas lockeren Trainingseinheit am Dienstag, als die Mannschaft als Belohnung für den souveränen 36:30-Erfolg gegen Lorsch eine halbe Stunde Fußball spielen durfte, am Donnerstag und Freitag die Intensität erhöht und das Team auch taktisch auf das Spitzenspiel vorbereitet. Und wenn nun auch Crumstadt bezwungen wird? „Dann nehmen wir das gerne mit, aber wir werden kein Fass aufmachen, sondern weiter konzentriert arbeiten. Es ist schön, in der Tabelle so weit vorne zu stehen, aber wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben“, erklärt Holdefehr und freut sich auf den nächsten Höhepunkt in der Bürgerhalle.

