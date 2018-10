Nur bedingt zufrieden

Groß-Rohrheim.Ihre Pflicht haben die Handballer des TV Groß-Rohrheim erfüllt. Bei der HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach gewann das Team von Trainer Sascha Holdefehr sicher mit 35:28 (16:13) und kann mit 11:3 Punkten und Tabellenplatz drei mit dem Saisonstart in die Bezirksoberliga sehr zufrieden sein.

So richtig zufrieden war Holdefehr indes mit der Leistung im Odenwald nicht: „Wir hatten immer wieder kurze Phasen, in denen wir eine gute Deckung spielten, dann aber wieder Abschnitte, in denen die Konsequenz fehlte“, musste er erkennen, dass sein Team nicht in der Verfassung war, die personell dezimierten Gastgeber an die Wand zu spielen und zu dominieren.

„Es war leider so, wie ich befürchtet hatte“, so Holdefehr, der vor der über einstündigen Anfahrt und der Heimstärke der HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach gewarnt hatte. Dabei versuchte der TVG bestmöglich vorbereitet die Aufgabe anzugehen, fuhr frühzeitig los, um frisch in die Partie zu starten. „Das sah anfangs auch gut aus“, meinte der Trainer mit Blick auf den guten Start. Aber dann schlichen sich doch wieder individuelle Fehler ein und die Odenwälder hielten den Rückstand mit zwei bis vier Toren im Rahmen. „Wir haben es nicht geschafft, uns entscheidend abzusetzen, auch wenn wir im Angriff ordentlich spielten – hinten waren zu viele Fehler“, resümierte der TVG-Coach.

Schwächen in der Abwehr

Zwar hatte anfangs Manuel Kohl Probleme, sich am gegnerischen Kreis durchzusetzen, aber dann kam Sam Reis und machte – nicht nur wegen seiner fünf Treffer – seine Sache sehr gut und schaffte auch Freiräume für seine Mitspieler. „Sam hat einige wichtige Tore markiert“, freute sich Holdefehr.

An den Schwächen in der Deckung arbeitete der Trainer hingegen vergeblich. Er stellte immer wieder etwas um, aber der Knoten wollte nicht platzen. Mit Siedelsbrunns Kreisläufer Tobias Schmitt und dem linken Rückraumspieler Lars Heckmann, „den wir zu passiv verteidigten“, so Holdefehr, hatte der TVG Probleme.

Bis zum 28:26 fünf Minuten vor dem Ende führte Groß-Rohrheim, ohne die individuelle Klasse vollständig zu demonstrieren. Dann hatten die Ried-Handballer aber noch genügend Körner für einen fulminanten Schlussspurt: Mit einem 6:2-Lauf zum 35:28-Endstand holte sich der TVG doch noch die Punkte.

„Zufrieden können wir aber nur sehr bedingt sein“, meinte Holdefehr im Anschluss. Torwarttrainer Thomas Fox ärgerte sich: „Die Abwehr hat heute unseren Keepern das Leben sehr schwergemacht.“ Tatsächlich zeigte Alexander Wägerle eine sehr ordentliche Leistung, war aber oftmals gegen frei auftauchende Siedelsbrunner machtlos.

Die Gastgeber sprachen nach der Partie von einem verdienten Sieg für Groß-Rohrheim: „Das ist eine spielstarke Mannschaft mit einer hohen individuelle Klasse“, lobte HSG-Spielertrainer Ingo Trumpfheller, der mit sieben Treffern zum erfolgreichsten Werfer der Gastgeber avancierte. „Das ist ein starker Aufsteiger, auch wenn das Ergebnis um ein paar Tore zu hoch ausgefallen ist.“ Dem stimmte auch Holdefehr zu: „Wenn man das Ergebnis liest, ist das nur die halbe Wahrheit. So deutlich war es nicht, auch wenn wir verdient gewonnen haben.“

TVG-Tore: Ochs (13/7), Reis, Olf, Sebastian Haas (je 5), Till Haas (4), Ehlert, Anthes, Stumpf (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018