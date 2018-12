Nur Geld für Kinderbetreuung

Groß-Rohrheim sieht sich im kommenden Jahr mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Über viele Jahre als solide wirtschaftende Gemeinde bekannt, muss sie mit einem Defizit zurechtkommen. Da heißt es kleine Brötchen backen. Ein Anbau ans Feuerwehrhaus und ein neues Fahrzeug mit entsprechender Ausrüstung müssen aller Voraussicht nach verschoben werden. Geld wird nur in die Kinderbetreuung investiert – das aber gleich kräftig.

Bürgermeister Rainer Bersch und sein Kämmerer Gerhard Henning hatten in den vergangenen Wochen gut zu tun, um den Haushalt für das Jahr 2019 unter Dach und Fach zu bringen. Selten war der Gegenwind in den Ausschüssen so groß wie dieses Mal. Deshalb wurden auf der Zielgeraden noch einschneidende Anpassungen vorgenommen. So hofft Bersch darauf, das Defizit auf maximal 370 000 Euro begrenzen zu können. Am heutigen Dienstag, 11. Dezember, soll das Zahlenwerk nun von der Gemeindevertretung verabschiedet werden.

Offensichtlich wollen die Kommunalpolitiker in Groß-Rohrheim nicht noch einmal erleben, was ihnen dieses Jahr ins Haus stand. Kämmerer Gerhard Henning musste Ende Oktober Einbrüche bei der Gewerbesteuer vermelden, die das gesamte Haushaltswerk ins Wanken brachten. 613 000 Euro fehlen im Etat des Jahres 2018, obwohl man eigentlich mit einem kleinen Überschuss gerechnet hatte.

Das soll sich nicht wiederholen. Der von der Verwaltung vorgeschlagene Anbau an das Feuerwehrgerätehaus wurde von den Kommunalpolitikern kassiert. Auch das Wechselladerfahrzeug mit den entsprechenden Aufbauten wird wohl nicht bestellt. Wie der Streit um die Erhöhung der Grundsteuer B ausgeht, ist offen. Luft nach oben sieht der Bürgermeister auch bei der Gewerbesteuer..

Schuldenstand

Ursprünglich hatte die Gemeinde Groß-Rohrheim vor, die Schulden bis auf eine Million Euro abzubauen. Nach dem desaströsen Jahr 2018 ist nun aber klar, dass dies nicht funktioniert hat. Das Haushaltsjahr 2018 wird mit einem Schuldenstand von 1,8 Millionen Euro zu Ende gehen. Kämmerer Gerhard Henning hofft allerdings in 2019 auf Besserung und plant mit einem Schuldenstand von 1,6 Millionen Euro.

Steuereinnahmen

Obwohl in 2018 schon vorsichtig kalkuliert, lagen die Steuereinnahmen im nun zu Ende gehenden Jahr nur bei knapp 4,6 Millionen Euro. Erwartet hatte Henning 5,2 Millionen Euro. Für das kommende Jahr geht er von einem Zuwachs aus und erwartet Steuereinnahmen von rund 4,8 Millionen Euro. Das lag vor allem an den Einbrüchen bei der Gewerbesteuer. Darin sieht der Bürgermeister aber kein spezifisches Groß-Rohrheimer Problem. „Die Steuern sind überall eingebrochen“, betont er und erwägt sogar eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 375 auf 400 Punkte. Auch Hauseigentümer und Mieter müssen mit höheren Belastungen rechnen, denn die Verwaltung schlägt eine Erhöhung der Grundsteuer B von 365 Punkten auf satte 600 Punkte vor.

Investitionen

Bei den Investitionen will Groß-Rohrheim 3,8 Millionen Euro ausgeben. 450 000 Euro sind für die Erweiterung des kommunalen Kindergartens um eine Krippengruppe vorgesehen. Fällig wird außerdem ein Investitionszuschuss für die evangelische Kirchengemeinde, dessen Höhe Bersch noch gar nicht beziffern kann. Geplant sei ein Anbau, um einen Ruheraum, einen Umzieh-Bereich und einen Gruppenraum für eine altersgemischte Gruppe unterzubringen. „Wir hatten 2017 ein Baby-Rekordjahr“, rechtfertigt Bersch die Ausgaben in diesem Bereich. Abspecken muss die Verwaltung hingegen bei den Ausgaben für die Feuerwehr. Hier waren 550 000 Euro für den Anbau an der Feuerwehrhalle geplant. Auch die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für 70 000 Euro und der dazugehörigen Aufsätze für 163 500 Euro werden wohl verschoben.

Umlageverpflichtungen

Bei den Umlageverpflichtungen für Kreis und Schulen erwartet der Kämmerer einen Anstieg von 2,6 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 2,8 Millionen Euro in diesem Jahr. Allerdings will der Kreis auch die Lindenhofschule in Groß-Rohrheim auf Vordermann bringen.

Personalkosten

Die Personalkosten steigen von 1,8 Millionen Euro (2018) auf 1,9 Millionen Euro an. Hier wirken sich der Stellenausbau bei den Erziehern sowie die Tariferhöhungen aus.

Sach- und Dienstleistungen

Die Ausgaben in diesem Bereich erhöhen sich von einer Million in 2018 auf 1,2 Millionen Euro in 2019. Dabei wirkt sich die Kinderbetreuung aus. Die Betriebskosten seien um 340 000 Euro gestiegen.

Gebühren und Beiträge

Bei Gebühren und Beiträgen kalkuliert die Gemeinde mit 700 000 Euro. Bersch macht darauf aufmerksam, dass der Zuschuss des Landes für die sechs Stunden gebührenfreie Betreuung die Kosten, die Groß-Rohrheim dafür tatsächlich entstehen, nicht abdeckt. 2018 hatte die Gemeinde ursprünglich mit Einnahmen von 900 000 Euro gerechnet, letztlich aber nur 742 000 Euro eingenommen.

Kredittilgung

Die Kredittilgung liegt konstant bei 200 000 Euro, wie im Jahr 2018 auch.

Zinsleistung

Auch die Zinsleistung wird sich mit 40 000 Euro nicht verändern.

Defizit

Schon im laufenden Jahr 2018, als Groß-Rohrheim noch mit einem Überschuss von 20 000 Euro kalkuliert hat, muss die Gemeinde mit einem Defizit klar kommen. Für 2019 erwartet der Kämmerer, dass 370 000 Euro fehlen, die über die Rücklage gedeckt werden.

Nettoneuverschuldung

Groß-Rohrheim plant keine Kreditaufnahmen. Deshalb liegt die Nettoneuverschuldung bei Null.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018