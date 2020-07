Offene Bühne als Video im Internet

Groß-Rohrheim. Die Offene Bühne in Groß-Rohrheim startet am Dienstag, 7. Juli, wieder in ihr Programm: mit einem Video-Livestream aus der Kulturscheune Wattenheim, den alle Interessierten über youtube am Computer mitverfolgen können. Los geht es um 20 Uhr unter dem Link https://youtu.be/ITUoKISRFgs.

Die Umbaupausen werden die Mitglieder der Musikkiste für Interviews mit den musikalischen Gästen nutzen. In der Kulturscheune Wattenheim selbst ist laut Veranstalter Platz für maximal fünf Personen. Die Scheune sei ständig gut durchlüftet, betont Eberhard Petri von der Musikkiste. Die Künstler, die gerade nicht auftreten, können im Garten warten.

Als Opener spielt Ralf Keidel mit Eberhard Petri Eigenkompositionen von abstrakt bis schön in Jazz-Duo-Besetzung. Eberhard Petri hat mal klassisch Jazz gelernt, unter anderem bei Kurt Rosenwinkel, Lorenzo Frizzera, Geoff Goodman und Tobias Langguth, und ist musikalisch immer noch auf Entdeckungsreise. An seiner Seite steht Ralf Keidel an der Querflöte. Er lernte die Spielweisen des Jazz unter anderem bei Stephanie Wagner und Uli Partheil und in zahlreichen Workshopbands der Jazz Conceptions.

Die Band Pulso aus Leeheim glänzt mit einer Fusion aus spanischer Tradition, orientalischen Ansätzen und Jazzanteilen. Dazu kommt die Verarbeitung von Gipsy- und Rockelementen. Die nicht aufdringliche Musik ist weder kalkuliert noch seelenlos, sondern ausgefeilt, wärmend, jedem Alter ansprechend und melodiös. Pulso verbreiten ein angenehmes mediterranes Flair, lassen den Urlaub am Mittelmeer wieder auferstehen. Tatsächlich kommt viel Temperament rüber, wenn bei „Cada noche - Jede Nacht“ die Spielfreude mit den Interpreten durchgeht. Instrumentale Titel, die spannungsgeladene Geschichten erzählen, runden das Repertoire ab.

Im August hat die Offene Bühne Sommerpause. Die nächste Veranstaltung ist dann am 1. September geplant. red

© Südhessen Morgen, Sonntag, 05.07.2020