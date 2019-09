Oktoberfest beim FC Alemannia

Groß-Rohrheim.Auch in diesem Jahr findet am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, das beliebte Oktoberfest rund um das Vereinsheim der Speisegaststätte des FC Alemannia Groß-Rohrheim am Sportplatz statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Zur Unterhaltung gibt es Stimmungsmusik für Jung und Alt. Ein Zelt auf der Terrasse soll vor Wetterkapriolen aller Art schützen. Für die jüngeren Gäste steht ein Kinderspielplatz bereit. Die Fußballer schenken spezielles Fest-Bier vom Fass aus. Das kulinarische Angebot ist reichhaltig: Die Mitglieder servieren Haxen direkt vom Grill, Krautsalat, Weißwurst, Hähnchen, Pommes frites, Brezel sowie Obazda. Nachmittags gibt es zudem noch Kaffee und Kuchen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.09.2019