Oktoberfest im Rathaushof

Groß-Rohrheim.„O’zapft is“ heißt es am Freitag, 21. September, ab 14 Uhr beim Bauernmarkt im Rathausinnenhof in Groß-Rohrheim. Leberkäse und Brezn sowie ein deftiges Bier gibt es in diesem Jahr beim Büttenhof. Krankheitsbedingt kann das Team vom Lottoclub dieses Mal nicht teilnehmen. Das Weingut Vollmer verkauft gekelterten Federweiße und Zwiebelkuchen. Wer lieber was Süßen möchte, kann sich an der Kuchentheke des Gesangvereins Liederkranz Groß-Rohrheim verwöhnen lassen. Eier, Nudeln, Obst, Gemüse, eingelegte Gurken und Marmelade gibt es bei Embachs Hofladen. Mit auf dem Markt ist der Tee- und Gewürzhändler aus Büttelborn. Tischwäsche und Miederwaren runden das Marktprogramm ab. red

