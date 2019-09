Oktoberfest mit zünftigen Schmankerln

Groß-Rohrheim.In München wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet und auch in südhessischen Breiten wird vielerorts Oktoberfest gefeiert. So heißt das Motto des nächsten Bauernmarktes in Groß-Rohrheim „O’zapft is“. Die Marktbestücker und der Arbeitskreis Bauernmarkt laden am Freitag, 20. September, ab 13 Uhr zum Oktoberfest im Rathausinnenhof ein.

Besucher dürfen sich wieder auf die herzhaften Leckereien des Lottoclubs „Sechs Richtige“ freuen. Serviert werden Oktoberfestbraten mit Kartoffelsalat, Weißwürste und Brezeln. Außerdem gibt es Original Festbier Hacker Pschorr.

Wie gewohnt erhalten die Kunden bei Embachs Hofladen Gemüse, Obst, Eier, Marmelade, eingelegte Gurken und Kochkäse. Sollen es Wurst- und Fleischwaren sein? Dann steht der Büttenhof bereit mit seinem Angebot aus eigener Schlachtung.

Auch Küblers Gewürzstand ist beim Oktoberfest dabei mit einer ganzen Palette aus Gewürzen und getrockneten Früchten. Auch neue Tees für den gemütlichen Start in die kältere Jahreszeit sind dabei. Bei Weingut Vollmer gibt es Wein zu verkosten, in geselliger Runde können Gäste hier ein paar schöne Stunden verbringen. Auch die Kuchentheke ist mit frisch Gebackenen bestückt. „Jeder Dame im Dirndl wird ein Prosecco spendiert, und jeder Herr in Lederhosen erhält ein Schnapserl“, lädt der Arbeitskreis Bauernmarkt alle Besucher ein, sich zünftig zu kleiden. red

