Auf der Festmeile, die von der Speyerstraße bis zum Parkplatz der R-Bank reicht, präsentieren Gewerbetreibende aus Groß-Rohrheim und der Nachbarschaft ihre Produkte und Dienstleistungen. Auch das Deutsche Rote Kreuz stellt sich dar und wirbt um Mitglieder. Jahrmarktsflair zur Freude von Alt und Jung ist auf der Ecke zwischen Korn- und Rheinstraße mit Karussell und Gutselstand. Weitere Anziehungspunkte sind eine Kleintier- und Geflügelschau sowie ein Kinderschmink-Stand im Rathaushof und in der Rathausscheune.

Live-Musik zum Tanzen

Wie immer werden am Maimarkt-Sonntag alte landwirtschaftliche Fahrzeuge und Oldtimer ausgestellt. An beiden Tagen bieten sieben Vereine Speisen und Getränke an: Deftiges aus der Pfanne und vom Grill mit wohlschmeckenden Salaten sowie anderen Beilagen. Dazu gibt es allerlei erfrischende Getränke. Der evangelische Kindergarten und der Handharmonikaclub servieren Kaffee und Kuchen.

Traditionell gehört zum Maimarkt auch ein musikalisches Programm. Auf der Bühne beim Rathaus sorgt am Samstagnachmittag Kalli Hofmann für Live-Klänge. Am Abend spielt die Band „Dirty Doc“ Musik zum Zuhören und Tanzen. Der Auftritt beginnt um 19 Uhr. Gegen 21 Uhr tritt Donna Gruber mit einer Zumba-Tanzshow auf. Am Sonntag unterhält die Rohrheimer Blasmusik nach dem Open-Air-Gottesdienst die Gäste mit schmissigen Tönen zum Frühschoppen. Zum Festausklang sind die „Sandbach Boys“ ab 16 Uhr dran.

Seit 359 Jahren gibt es den Markt in Groß-Rohrheim. Gestiftet wurde er vom Hessen-Darmstädter Landgraf Georg II. im Gedenken an seine Frau Sophie. Als Termin war der 15. Mai – im Volksmund „die kalte Sophie“ genannt – festgelegt, beziehungsweise das entsprechende nächste Wochenende. Unterdessen hat es sich eingebürgert, den Markt – inzwischen auf „Maimarkt“ umbenannt – am vorletzten Maiwochenende zu feiern.

Ausnahmen gibt es allerdings, wenn der Termin wie in diesem Jahr mit Pfingsten kollidiert. Im Laufe der Jahre hat sich der Markt vom Warenangebot für die ländliche Bevölkerung zum geselligen Rummelplatz gewandelt, der mit Karussell, Schießbuden und Gutselständen um die Bürgerhalle stattfand. Im Jahr 2010 kam der Markt dann wieder in die Dorfmitte vor das Rathaus zurück, wo er seitdem „off de Gass“ gefeiert wird.

