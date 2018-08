„Onkel aus Amerika“ spendet

Groß-Rohrheim.Friedrich „Fritz“ Ulfers ist Akademiker, Forscher, Humanist, Förderer und Spender. Mit seiner Spende in Höhe von 5000 US-Dollar, die er jetzt auf dem Groß-Rohrheimer Bauernmarkt übergeben hat, will er das Gemeinwesen in Groß-Rohrheim unterstützen. „Die Spende ist auch ein Geschenk an mich“, machte Ulfers deutlich.

1934 in Gießen geboren und mit seinen Eltern nach Amerika ausgewandert, studierte Ulfers Germanistik an der New York University und promovierte. Für seine Lehrtätigkeit und seine Forschungen wurde er mehrmals ausgezeichnet und für seine Leistungen auf dem Gebiet der deutsch-amerikanischen Beziehungen 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Auch in seiner neuen Heimat hat er jedoch nie seine Wurzeln vergessen. Wie er bei einer Spendenübergabe im Rathaushof bekannte, setzt er sich ein für Demokratie und Vielfalt. Das Geld geht zu gleichen Teilen an das Bauernmarkt-Team, den Förderkreis Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße, die Musikschule und die Musikkiste.

Zudem übergab Norbert Rückeis von der RBank-Stiftung „Von Menschen für Menschen“ einen Spendenscheck in Höhe von 800 Euro an Ursula Schmitt, die sich ehrenamtlich im Asylkreis engagiert. „Wir treten oft in Vorlage für Mietkautionen oder Fahrkarten“, erzählte Schmitt. Aber auch bei Auslagen zur Passverlängerung oder bei Anhörungen zur Familienzusammenführung von Geflüchteten wird der Asylkreis benötigt.

Das Bauermarkt-Team, vertreten durch Christa Rupp, möchte die Spende in die eigene Ausstattung stecken. Musikschule und Musikkiste, vertreten durch Reinhard Helfert und Tom Kunzmann, haben die musikalische Erziehung von Kindern und Jugendlichen im Blick. So arbeiten in der Musikschule nur ausgebildete Musikdozenten. Die Musikkiste biete ebenfalls Workshops an, die die ganze Bandbreite der Musik aufzeigen.

Wertvolle Arbeit leistet der Förderkreis Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße. Claus Kropp informierte Fritz Ulfers über die Bemühungen des Förderkreises, in die Vielfalt der Landschaft zu investieren. So hat der Förderkreis zwei Auerochsen in der Hammerau bei Groß-Rohrheim angesiedelt.

Im Rahmen der kleinen Feierstunde bedankte sich Bürgermeister Rainer Bersch bei Friedrich „Fritz“ Ulfers und nannte ihn scherzhaft: „Den Onkel aus Amerika“, der die Arbeit der gemeinnützig tätigen Vereine alljährlich unterstütze.

