Ortsverein freut sich über zehn Erstspender

Groß-Rohrheim.Ein kleiner Piks in den Finger und bei Eignung zum Blutspenden ein weiterer anschließend in die Vene: Das ist alles, was ein Blutspender aushalten muss. Und er kann damit womöglich ein Menschenleben retten.

Bei der jüngsten Blutspende-Aktion des DRK Groß Rohrheim kamen 66 Personen in die Räume bei der Feuerwehrwache. Zehn davon durften jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht spenden, darunter auch ein Ehepaar, das gerade von einer Reise aus Asien zurückgekommen war und deshalb aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr von der Blutspende ausgeschlossen wurde. Von den verbliebenen 56 Blutspendern waren zehn Personen Erstspender. Blutkonserven sind nach wie vor gefragt. Jeder, der über 18 Jahre alt ist, kann bis zu seinem 64. Lebensjahr als Erstspender oder, wenn man bereits Blut gespendet hat, sogar bis zum 71. Lebensjahr als aktiver Blutspender mitmachen.

Bei den örtlichen Blutspende-Aktionen des DRK begleiten Ärzte das Blutspendeteam und untersuchen die Blutspender auf Eignung. Der Bluteisenwert (HB-Wert) wird kontrolliert, der Blutdruck und die Körpertemperatur werden gemessen. Außerdem wird jeder Spender über einen detaillierten Fragebogen nach bestimmten Ausschlusskriterien und nach eventueller Medikamenteneinnahme befragt. Jeder muss einen gültigen Personalausweis vorlegen und Mehrfachspender ihren Blutspendeausweis.

Halber Liter wird entnommen

Knapp ein halber Liter Blut wird aus den Venen entnommen. Der Körper bildet es bereits innerhalb von wenigen Stunden wieder nach, so dass der Blutspender dadurch keine körperlichen Beeinträchtigungen zu erwarten hat.

In Groß-Rohrheim wurden drei Spender für ihre Mehrfachspende geehrt: 25 Blutspendetermine nahm Kerstin Lipold-Meinel aus Groß-Rohrheim war, zehn Mal haben Christel Marweld aus Groß-Rohrheim und Siegfried Röhrborn aus Biblis gespendet.

„Vor eineinhalb Jahren sah es recht mau bei uns aus, es kamen sehr wenig Leute zur Blutspende. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass heute sogar zehn Erstspender mitgemacht haben“, erklärte Norbert Mews, der Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe und ergänzte: „Wir bleiben weiterhin dran.“

Jeder Blutspender wird von den Helfern beim DRK betreut. Zur Stärkung gibt es nach der Spende kostenlos etwas zu essen. In Groß-Rohrheim waren Frikadellen mit Kartoffelsalat oder Käsebrötchen und als Dessert Orangen vorbereitet. Als Dankeschön durfte jeder eine Tafel Schokolade mitnehmen.

Die nächste Gelegenheit zum Aderlass ist in Groß-Rohrheim am Montag, 17. Juni. Von 16.30 Uhr bis 20 Uhr stehen die Helfer des DRK und das Blutspendeteam bereit. Am 14. Oktober ist dann der dritte Blutspende-Termin in diesem Jahr.

Die DRK-Ortsgruppe sucht außerdem engagierte Helfer, die bereit sind, die Arbeit beim Empfang, in der Küche oder bei der Betreuung während der Blutabnahme zu unterstützen sowie als aktives Mitglied im Sanitätsdienst mitzuwirken. Eine entsprechende Aus- und Fortbildung ist kostenlos.

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019