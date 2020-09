Papiercontainer aufgestellt

Groß-Rohrheim.Die Papiercontainer am Vereinsheim des FC Alemannia in Groß-Rohrheim sind wieder dauerhaft geöffnet. Darauf weist der Verein hin und freut sich über die Unterstützung, weil er Einnahmen aus dem Verkauf erziele. Der Container auf dem Parkplatz hinter dem Clubhaus werde regelmäßig geleert, so dass er sich gut für die Entsorgung größerer Mengen Prospekte, Zeitungen oder Kataloge eigne. Die Genehmigung dafür liege der Alemannia vor. Kartons sollten zuvor zerkleinern oder gefaltet werden, weil sie sonst zu viel Platz beanspruchen. Geeignet seien vor allem Zeitungen, Illustrierte, Kataloge, Prospekte, Schreibblöcke, Schulhefte oder Bücher. Papierverpackungen sollten sauber sein. Nicht willkommen seien daher verschmutztes Papier oder Tapeten sowie Saft- und Milchtüten, die ohnehin in den gelben Sack gehörten. red

