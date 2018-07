Anzeige

Der SPD schwebt die Errichtung einer Toilettenanlage auf der Allee, der Bau einer Vereinshalle als Unterstellmöglichkeit für Vereinsinventar oder auch die Befestigung des Platzes hinter dem evangelischen Kindergarten vor.

Sie will allerdings auch die Bevölkerung mit ins Boot nehmen. Beim Grillfest können die Bürger ihre Ideen zu Papier bringen und in eine Sammelbox werfen. Dazu gibt es einen Fragebogen, den Interessierte völlig anonym oder auch mit ihren Daten versehen können.

In einer öffentlichen Fraktionssitzung am 10. September wollen die Parteimitglieder die Ergebnisse präsentieren und diskutieren, was umsetzbar erscheint. red

Info: Infos unter spd-gross-rohrheim.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.08.2018