Partnerschaft mit Mouzon fortsetzen

Gross-Rohrheim.Die Parteien in Groß-Rohrheim wollen an der Städtepartnerschaft mit Mouzon festhalten. SPD und CDU sprechen sich in einer gemeinsamen Presseerklärung dafür aus. Auch die Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim haben sich zu Wort gemeldet und kritisieren Bürgermeister Rainer Bersch für seine Neujahrsansprache.

Hintergrund des Konflikts sind die Sparmaßnahmen, die das Groß-Rohrheimer Parlament der Verwaltung verordnet hat, um zu einem genehmigungsfähigen Haushalt zu kommen. Bei den Posten, die gestrichen wurden, waren auch die 3000 Euro, die für die Pflege der Partnerschaft mit Mouzon eingeplant waren. Bersch hatte daraufhin erklärt, dass für ihn die Städtepartnerschaft erledigt sei, da ohne Etat keine Freundschaft gepflegt werden könne.

Vorschlag der Verwaltung

Der Darstellung des Bürgermeisters widersprechen alle drei Fraktionen. Zum einen sei die Streichung der 3000 Euro kein Vorschlag der Politik gewesen, sondern er sei vom Bürgermeister gekommen. „Nun der Gemeindevertretung den Schwarzen Peter zuzuschieben und von Schilderabbau und Partnerschaftsaufkündigung zu reden, ist für uns unverständlich!“, schreiben SPD-Fraktionschef Horst Menger und CDU-Fraktionschef Kurt Kautzmann in ihrer Presseerklärung. Auch die Freien Wähler betonen, dass Bersch die Streichung beantragt habe.

Alle drei Fraktionen stellen außerdem klar, dass die Gemeindevertretung nicht die Aufkündigung der Partnerschaft mit Mouzon beschlossen habe. Es seien lediglich die Ausgaben für das Jahr 2019 zurückgefahren worden. Sie wollen weiterhin an der Städtepartnerschaft mit Mouzon festhalten, die bereits ins 30. Jahr geht.

Die beiden Presseerklärungen machen zudem deutlich, wie schwierig das Verhältnis zwischen Bürgermeister und Parlamentarierin geworden ist. CDU und SPD sind irritiert darüber, dass der Bürgermeister an den Sitzungsgeldern für die Gemeindevertreter sparen wolle. Diese „15 Euro pro Sitzung“ anzusprechen, sei „an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten“, meint auch Walther Öhlenschläger, der Fraktionschef der Freien Wähler in Groß-Rohrheim.

CDU und FDP nehmen dem Verwaltungschef zudem den Vorwurf übel, die Gemeindevertreter hätten „Angst vor einem Dialog mit den Bürgern“. Dafür ist aus Sicht von Menger und Kautzmann eine Entschuldigung fällig. kur

