Paukenschlag beim TVG

Groß-Rohrheim.Das dritte Auswärtsspiel in Folge haben die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim am Sonntagabend beim TuS Griesheim (18 Uhr) vor der Brust – und ihr Trainer Sascha Holdefehr will alles daran setzen, endlich die ersten Zähler in der Fremde zu holen. „Es wird natürlich schwer, aber ich denke, der Gegner könnte uns liegen“, so der Coach.

Neben der aktuellen sportlichen Situation – der TVG belegt mit 7:15 Punkten den drittletzten Rang und damit einen Abstiegsplatz – müssen die Verantwortlichen des Aufsteigers auch noch die Planungen für die kommende Runde vorantreiben. „Ich werde nicht weitermachen“, erklärt Holdefehr, der das Team von der A-Liga bis in die Landesliga führte, aber nach vier Jahren sein Engagement nicht fortsetzen wird. Der Grund: „Nach vier Jahren ist es ja im Trainergeschäft schon so, dass Veränderungen Sinn machen“, so der erfahrene Trainer. Aber bei Holdefehr spielt noch mehr mit: Er tritt im März zur Bürgermeisterwahl in Groß-Rohrheim an. „Ich wollte dem Verein einfach auch Planungssicherheit geben. Sollte ich gewinnen und dann im März sagen, dass ich aufhöre, wäre die Trainersuche extrem schwierig“, erläutert Holdefehr, der betont: „Mit der aktuellen sportlichen Situation hat meine Entscheidung rein gar nichts zu tun.“

Am Sonntag in Griesheim

Und schon jetzt ist auch klar: Holdefehr wird dem TVG erhalten bleiben und weiter als Trainer der zukünftigen C-Jugend fungieren: „Da habe ich meine Zusage gegeben.“ Neben dem Coach geht nach dieser Runde auch noch der Torjäger vom Dienst von Bord: Andreas Ochs hat mitgeteilt, dass er nicht mehr für den TVG auflaufen wird. „Er spielt bisher eine überragende Saison, hat aber auch schon einige Blessuren. Wenn er da ganz aufhört oder zumindest kürzer tritt, dann habe ich da absolut Verständnis“, so Holdefehr.

Nun gilt es aber für die Groß-Rohrheimer ihren Fokus wieder auf die laufende Runde zu legen und das Ziel Klassenerhalt anzusteuern und möglichst schon mit einem Erfolg beim Liga-Fünften in Griesheim ein Ausrufezeichen zu setzen. „Wenn es uns gelingt, eine stabile Deckung zu stellen, so wie es uns auswärts schon einige Male gelungen ist, dann haben wir gute Chancen“, ist der Coach überzeugt. „Griesheim spielt mit viel Tempo, bestraft technische Fehler mit Kontern und hat schon beim 43:32 gegen Büttelborn gezeigt, dass es Tore am Fließband werfen kann“, hat Holdefehr beobachtet und seine Mannschaft entsprechend eingestellt: „Wir müssen ein gutes Rückzugsverhalten an den Tag legen und dürfen Griesheim nicht ins Rollen kommen lassen.“

Personell hat sich die Situation etwas entspannt, unter der Woche konnte wieder ordentlich trainiert werden. Lediglich Alexander Hess wird wegen Rückenbeschwerden pausieren müssen. Eventuell könnte wieder der junge Marcel Bangert aus der A-Jugend in den Kader rutschen. „Ansonsten haben wir die Mannschaft beisammen, die auch am vergangenen Wochenende spielte“, so Holdefehr, der aber gegenüber dem 22:34 bei der HSG Kahl/Kleinostheim eine deutliche Leistungssteigerung fordert. Mit Blick auf die Tabelle wären zwei Punkte aus den letzten beiden Spielen vor Weihnachten das Minimum für den TVG, wobei das Heimspiel am vierten Advent gegen den Tabellendritten SG Egelsbach auch alles andere als ein Selbstläufer ist. me

