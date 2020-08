Pavillons und Toilettenanlage erregen die Gemüter

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohrheim hat vom Land Hessen Geld bekommen – insgesamt 750 000 Euro. Schon seit Längerem wird in den Fachgremien diskutiert, wie man das Geld sinnvoll investieren kann. Ein Wunsch ist, in der Allee einen Pavillon und eine Toilette zu errichten – speziell für den Rohrheimer Bauernmarkt. Der musste ja aufgrund des S-Bahn-Ausbaus vom Bahnhof in den Rathausinnenhof umziehen. Doch die Mehrheit der Marktbeschicker und des Bauernmarktteams will wieder zurück an den alten Stammplatz in der Allee.

Die Freien Wähler hatten die Groß-Rohrheimer Bevölkerung zu einem Informationsaustausch in die Allee eingeladen. Hier hatte man jenen Bereich, an dem die Bodenplatte der drei Pavillons gebaut werden soll, mit rotem Flatterband markiert. Pylone stellten den Umfang der drei kleinen Pavillons dar. „Erst jetzt vor Ort und mit den Markierungen ist mir bewusst geworden, wie groß das Ganze wird. Das gibt mir zu denken“, sagte der Vorsitzende der Freien Wähler, Walter Öhlenschläger. Er präsentierte den nicht ganz zwei Dutzend Zuhörern die vom Planer erstellte Variante eins. Das Ganze soll rund 230 000 Euro kosten, hinzu kommen noch weitere 30 000 Euro von der Gemeinde. Auf die Frage, wer außer dem Bauernmarkt die Gebäude in Zukunft nutzen darf, sagte Öhlenschläger, dass auch Vereine hier Feste feiern könnten. „Wenn das auch Privatleute mieten dürfen, dann ziehe ich hier weg“, waren die mahnenden Worte eines Anwohners. „Das ist nicht vorgesehen“, konnte Öhlenschläger beruhigen.

Bedenken und Fragen kamen auch wegen des Toilettenhäuschens. Ist es auch ohne Veranstaltung zugänglich, und wer säubert es? Auch kamen mehrfach Fragen, was bei Vandalismusschäden passiert. Einer schlug vor, die Anlage nicht zu groß zu dimensionieren. Gegebenenfalls müsse der Veranstalter eben einen zusätzlichen Toilettenwagen mieten.

„Wir diskutieren hier das Für und Wider der Anlage an diesem Standort mit Nachteilen wie etwa den Blättern, den zwei zu integrierenden Bäumen und dem geringen Platz. Warum wird das Ganze nicht einfach auf der anderen Seite, also direkt hinter der Bahn-Lärmschutzwand gebaut? Da ist doch reichlich Platz“, schlug Jutta Preisinger vor. Spontan wurde ihr von fast allen Anwesenden Beifall gezollt. Nach Ansicht von Preisinger würde so auch der Charakter der Allee weitgehend beibehalten. Den dortigen Boule-Platz, könnte man verlegen.

„Ich stelle dennoch die grundsätzliche Frage nach dem Sinn, so viel Geld für das Vorhaben auszugeben. Es gibt Containerlösungen, die mit 40- oder 50 000 Euro wesentlich günstiger sind“, warf anschließend Uwe Hofmann, der für die SPD in der Gemeindevertretung sitzt, in die Diskussion ein.

„Wir müssen uns im Klaren sein, was wir eigentlich wollen und dann den Planer beauftragen“, ergänzte Öhlenschläger. Daher sei es gut gewesen, das Thema vor der Sommerpause nicht zu beschließen, sondern nochmals in den Fachausschuss zu verweisen. Außerdem wünscht sich Öhlenschläger ein Bürgergespräch, bei dem weitere Vorschläge gehört werden können. Öhlenschläger geht davon aus, dass der Bauernmarkt nur fortbestehen könne, wenn etwas gebaut werde.

