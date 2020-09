Peinliches Verhalten

Zum Thema politische Sitzung in Groß-Rohrheim:

Vergangene Woche, am 18. August, durfte ich in meiner Funktion als Vorsitzende des Arbeitskreises Bauernmarkt an einer gemeinsamen Sitzung des Bau,- und Sport-und Kulturausschusses teilnehmen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Sanierung und weitere Gestaltung der Sportstätten rund um die Bürgerhalle, zu der auch die Sportvereine eingeladen wurden. Als weiteren Tagesordnungspunkt sollte die Baumaßnahme in der Allee, vorwiegend durch den Bauernmarkt genutzt, besprochen werden.

Beide Maßnahmen sollen zum größten Teil aus dem Zuschuss des Landes Hessen in Höhe von 750 000 Euro finanziert werden. Inhaltlich wurde dazu bereits in verschiedenen Zeitungen berichtet. Was nur andeutungsweise geschrieben stand, war der Verlauf der dreistündigen Sitzung. Der Eindruck, den ich aus dieser Veranstaltung mit nach Hause nahm, erschütterte mich zutiefst.

Wie eine Theaterinszenierung

Da waren Groß-Rohrheimer Vertreter, die sich von Kind an kennen, die sich plötzlich per „Sie“ anredeten oder mit „Herr Vorsitzender“. Ich zweifelte zwischendurch, ob ich es mit Rohrheimern zu tun habe oder eine Theaterinszenierung eines EU-Gipfels erleben darf.

Der Umgang miteinander ließ mich stark zweifeln, ob sich die agierenden Personen eher profilieren oder tatsächlich etwas Positives für Groß-Rohrheim bewegen möchten. Die sprachlich im „beamtendeutsch“ Geschulten belächeln diejenigen, die sich verwaltungsrechtlich nicht korrekt ausdrücken; die Diskussionen waren kreuz und quer, weder strukturiert noch zielführend.

Besonders peinlich fand ich, dass während einer Präsentation des eingeladenen Landschaftsarchitekten Dr. Schepp von den Gemeindevertretern begonnen wurde zu diskutieren, wer Dr. Schepp den Auftrag erteilt hatte und wie dieser genau aussehen sollte. Die eingeladenen Sportvereine beteiligten sich an der Diskussion, konnten aber leider nicht dazu beitragen, die Parteien und Ausschussmitglieder zur Abstimmungen zu bewegen, um in der Sache voranzukommen.

Projekte absichtlich verzögert?

Kurz vor 22 Uhr wurden dann die Baumaßnahmen in der Allee zum Bauernmarkt besprochen. Seitens der SPD und der BfGR wurden die Gestaltungsvorschläge des Architekturbüros Kehl in Frage gestellt. Nach einem Jahr Planungsphase (ich vermute, Herr Kehl wird die bisherigen Planungsvarianten in Rechnung stellen), schlägt man Containerlösungen vor beziehungsweise möchte man die Pavillons auf die linke Seite der Allee platzieren, was zwangsläufig zu einer neuen Planung führen muss.

Ich frage mich, warum diese Parteien nach einem Jahr Planungsphase jetzt diese Ideen vorbringen. Es drängt sich mir der Gedanke auf, dass es nicht um bessere Vorschläge geht, sondern um ein Hinauszögern einer Maßnahme, die kurz vor der Vergabe zur Umsetzung stand. Auch zur Thematik Bauernmarkt kam es letztendlich zu keiner Abstimmung.

Ich habe aus diesem Abend mitgenommen, dass es bei nahezu keinem der gewählten Gemeindevertreter darum geht, zielführend zum Wohle der Gemeinde etwas voranzubringen, sondern vielmehr sich selbst ins Rampenlicht zu stellen und die Mitglieder der anderen Parteien ins Lächerliche zu ziehen.

Gleich welche Maßnahme besprochen wurde, will man weitere Stimmen, Meinungen, Vorschläge einholen… Ehrenwert mag man denken, aber liegen noch nicht genug Vorschläge auf dem Tisch, haben wir die Gemeindevertreter nicht dafür gewählt, auch Entscheidungen zu treffen?!

Auch die 750 000 Euro des Landes werden nicht ewig zur Verfügung stehen, ich bin aber sicher, diese Gemeindevertreter schaffen es, ewig zu diskutieren. Klarstellen möchte ich hier noch einmal, dass es mir mit dem Leserbrief nicht darum geht, das Bauernmarktprojekt zu forcieren, sondern vielmehr meinen Eindruck von dieser Ausschusssitzung wiederzugeben. An die gewählten Gemeindevertreter darf ich dringend appellieren, dass Sie ihr Amt zum Wohle der Gemeinde ernst nehmen und sich danach verhalten.

