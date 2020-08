Pläne für den Bauernmarkt

Groß-Rohrheim.Was ist für den Groß-Rohrheimer Bauernmarkt geplant? Wie wird sich die Lindenallee verändern? Diesen Fragen wollen sich die Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim bei ihrer Fraktionssitzung am Dienstag, 11. August, widmen. An der Veranstaltung können sich auch interessierte Bürger beteiligen. Es bestehe vor Ort die Möglichkeit, sich über die Planentwürfe sowie über die künftige Infrastruktur zu informieren. Die Veranstaltung findet unter der Überschrift einer mobilen Fraktionssitzung statt.

„Was sich vielleicht so hochpolitisch anhört, ist jedoch nichts anderes als eine öffentliche Info-Veranstaltung ohne strenge, festgezurrte Tagesordnung“, heißt es in einer Mitteilung der Freien Wähler. Insofern bestehe auch die Möglichkeit, über weitere Themen zu diskutieren. Treffpunkt für die Veranstaltung ist am Dienstag, 11. August, um 19.30 Uhr in der Lindenallee am Bahnhof. Für die Veranstaltung sei ein Hygienekonzept erstellt, teilen die Freien Wähler mit. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.08.2020