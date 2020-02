Poetry Slam und Klezmer

Groß-Rohrheim.Die Offene Bühne in Groß-Rohrheim bietet am Dienstag, 3. März Überraschendes, aber auch altbekannte Künstler mit neuem Programm. Los geht es um 20 Uhr in der Gaststätte Zorbas, Kornstraße 29. Der Eintritt ist frei. Zum Schluss geht ein Hut herum, dessen Inhalt dann für die Künstler bestimmt ist.

Oak Tree Corner ist eine vierköpfige Coverband aus Darmstadt, in der Besetzung Gesang, Gitarre, Bass und und Drums. Sie bestreitet den Auftakt. Das Repertoire besteht aus Coversongs der 1970er Jahre bis heute in Englisch, Deutsch und Italienisch. Mit dabei sind Songs, die auch heute noch fast täglich im Radio gespielt werden, aber auch das ein oder andere fast schon in Vergessenheit geratene Lied.

Das Klezmer-Trio Heimatring ist der zweite Act an diesem Abend. Es hat sich auf Klezmer-Musik spezialisiert, eine aus dem aschkenasischen Judentum stammende Volksmusiktradition. Etwa um das 15. Jahrhundert entwickelten Volksmusikanten eine Tradition weltlicher, nichtliturgischer jüdischer Musik. Sie orientierten sich an religiösen Traditionen, die bis in biblische Zeiten zurückreichen; ihre musikalische Ausdrucksweise entwickelte sich indessen weiter bis in die Gegenwart. Das Repertoire besteht vor allem aus Musik zur Begleitung von Hochzeiten und anderen Festen.

Gusto steht für großes Kind, Lebenslüstling und Wortfreund. Gusto genießt das Wort in jeder Form. Und darum serviert der Poetry Slamer es auch so: Ob nun als Appetithäppchen oder Hauptgedicht, von leicht verdaulichen Limericks über gehaltvolle „Vollwortkost“ bis hin zu zuckersüßen Geschichten ist alles dabei. Von nachdenklich bis unbekümmert, von provokant und per Vers bis herzerwärmend, pendelt der Wortakrobat zwischen den Tiefen des Unsinns und den Untiefen des Sinns. Die Besucher der Offenen Bühne können sich also auf eine bunte Mischung freuen. red

