Politiker melden Wünsche an

Groß-Rohrheim.Mit dem Finanzfahrplan fürs kommende Jahr hat sich der Groß-Rohrheimer Haupt- und Finanzausschuss befasst: Die Ortspolitiker hatten noch einige Ergänzungswünsche – auch wenn Kämmerer Gerd Henning darauf hinwies, dass lediglich rund 50 000 Euro Überschuss im Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen.

So befürwortete der Finanzausschuss eine Erhöhung der Ausgaben für den nächsten Maimarkt auf 20 000 Euro. Hinzu kommen 2000 Euro für ein neues Netz in der Bürgerhalle und 5000 Euro für die Herrichtung eines Weges im Gemeindewald. Der Antrag der CDU, 6000 Euro für Hinweisschilder auf dem historischen Pfad einzuplanen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Auch für den CDU-Vorschlag, für den Umbau der Kornstraße im Jahr 2021 schon 100 000 Euro zu reservieren, gab es keine Mehrheit. Bei einer Ja-Stimme und vier Enthaltungen gab das Gremium seine Empfehlung für den Haushaltsplan 2020 denkbar knapp ab. Ohne größere Aussprache wurde der Nachtragshaushalt einstimmig ans Gemeindeparlament empfohlen.

Thema Bauernmarkt

Längere Diskussionen gab es über die Verwendung des Investitionszuschusses. Es zeichnete sich ab, dass die 750 000 Euro vom Land für die zahlreichen Vorhaben und Ideen wohl nicht ausreichen. In diesem Zusammenhang stellte Bürgermeister Rainer Bersch die Bauernmarkt-Planungen für die Allee vor. Nach den Wünschen des Bauernmarkt-Teams soll hier ein Verkaufspavillon entstehen, an den sich eine überdachte Fläche anschließt, die Platz für 50 Personen bietet. Hinzu kommen ein Lager- sowie ein Toilettenraum. Denkbar sind zwei Varianten für 193 000 Euro beziehungsweise 236 000 Euro kosten. Hier waren sich alle einig, die Planungen in den Fraktionen zu beraten und das Ganze in die nächste Bauausschuss-Sitzung zu vertagen.

Erstaunt waren die Ausschussmitglieder auch über die Kosten für die geplante Kalthalle, die mit einer Million Euro angegeben wurden. In der 990 Quadratmeter großen, ungedämmten Halle könnte unter anderem das DRK Groß-Rohrheim untergebracht werden, so die Überlegungen. „Das ist überdimensioniert und nicht finanzierbar. Wir sollten das Ganze streichen“, forderte CDU-Politiker Kurt Kautzmann. SPD und Freie Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) sahen das nicht ganz so. „Es ist ja Bedarf da“, sagte Walter Öhlenschläger (BfGR). Horst Menger schlug vor, nach Fördermitteln zu suchen. Einig waren sich alle darin, dass die Vereine, die hier Lagerfläche angemeldet hatten, darüber informiert werden sollten, dass auf sie Folge- beziehungsweise Nebenkosten zukommen werden. Anders lasse sich die Halle nicht finanzieren. Eine Empfehlung gab es zunächst nicht, die Fraktionen wollen sich noch einmal beraten. mibu

