Groß-Rohrheim.Um den Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 geht es bei der Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung am Mittwoch, 22. August, 20 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Die Ortspolitiker werden zudem über außerplanmäßige Ausgaben in der ersten Hälfte des Jahres 2018 informiert, genauso wie über den Jahresabschluss 2017. Diskutiert wird über die Zukunft des Gemeindehauses in der Speyerstraße und eine Baumaßnahme in der evangelischen Kita. Die Ortspolitiker nehmen den Maimarkt im nächsten Jahr ins Visier. Außerdem geht es um die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) und eine Änderung der Verwaltungskostensatzung.

Eine ganze Reihe von Anträgen stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. So fordern die Freien Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim, den Sportstättenentwicklungsplan weiter fortzuschreiben. Die SPD wünscht sich einen Wasserbereich für den Spielplatz „Neben dem Schubertwerg“. Und die CDU möchte einen „Historischen Pfad“ in Groß-Rohrheim schaffen. sbo