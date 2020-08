Probefahrt zum neuen Schulgebäude

Groß-Rohrheim.Karsten Krug, Kreisbeigeordneter und zuständig für den Öffentlichen Nahverkehr im Kreis Bergstraße hatte den Rohrheimer Eltern – zumindest all jenen, deren Kinder in die Lindenhofschule gehen – ein interessantes Angebot gemacht. Sie konnten schon vor Schulbeginn am Montag einmal mit dem (Schul-)Bus mitzufahren. Die zwei Probefahrten waren allerdings nur spärlich besucht. Gefahren wurde von der ersten Haltestelle (Rheinstraße/Gutenbergstraße) bis zum neuen Schulgebäude am Schüco-Kreisel. Ein Besuch des Schulgebäudes war nicht vorgesehen. Dennoch lief die kleine Gruppe von der Endhaltestelle bis zum Schuleingang und dann wieder zurück.

Die Buslinie mit offiziellen Fahrtzeiten, die eigens hierfür eingerichtet wurde, darf von jedem Rohrheimer mit gültigem Fahrschein genutzt werden. Allerdings fährt der Bus nicht in den Ferien. Weitere Haltestellen sind am Rathaus, in der Bibliser Straße sowie an der Theresienstraße. Letztlich war die Entscheidung, statt einer Containerlösung in den ehemaligen Schüco-Verwaltungsbau umzuziehen, auch abhängig von der positiven Zusage, dass der Kreis innerhalb von Groß-Rohrheim eine Buslinie dorthin einrichtet. Geschuldet ist dies der Schulweg-Sicherheit und dem weiten Weg zum Ersatz-Schulgebäude.

„Der Kreis übernimmt für diese Schülerbeförderung alle Kosten; das gilt auch für das Maxx-Ticket, das jeder Schüler bekommen hat“, sagte der Kreisbeigeordnete. Karsten Krug wohnt selbst in Groß-Rohrheim und hatte sich rechtzeitig stark gemacht für die Einrichtung dieser Busverbindung. Er hatte früh das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht.

Insgesamt wird dies den Kreis „einen kleinen sechsstelligen Betrag“ kosten, sagte Krug auf Anfrage. Wie viele Schüler letztlich den Bus an den Schultagen nutzen werden, ist nicht klar. Mit Sicherheit wird es auch „Elterntaxis“ geben, die ihre Kinder direkt an die Schule fahren.

Der Bus wird an bestimmten Wochentagen auch als Zubringer für den Sportunterricht zur Bürgerhalle eingesetzt. mibu

