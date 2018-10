Quitten pressen für den guten Zweck

Gross-Rohrheim.Wie jedes Jahr möchte der Gemeindevorstand Groß-Rohrheim auf dem Bauernmarkt Apfel- und Quittenmost pressen und zugunsten der Mucoviszidose Stiftung verkaufen. Aufgrund des Reifezustandes der Quitten ist das Pressen und der Saftverkauf am Freitag, 12. Oktober, geplant. Wer einen Quittenbaum hat und seine Früchte für den guten Zweck zur Verfügung stellen will, bekommt wie die Jahre zuvor je nach Menge einen oder zwei Liter frisch gepressten Saft für den Eigenbedarf. Wer Quitten zugunsten der Mucoviszidose-Stiftung spenden möchte, kann sich mit Christa Rupp unter der Telefonnummer 06245/57 26 in Verbindung setzen. red

