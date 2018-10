Quittensaft für den guten Zweck

Groß-Rohrheim.Auf dem Bauernmarkt in der Rathausscheune in Groß-Rohrheim gibt es am Freitag, 12. Oktober, wieder Apfel- und Quittensaft zu kaufen. Die Kunden werden gebeten, entsprechende Gefäße, Kanister oder Flaschen zum Abfüllen des Saftes mitzubringen. Das Bauernmarkt-Team wird mit dem Erlös die Mukoviszidose-Stiftung unterstützen. Mit dieser Aktion in den zurückliegenden Jahren wurden schon über 10 000 Euro auf das Konto überwiesen. Das Bauernmarkt-Team dankt allen Spendern und Helfern, die beim Pressen und Keltern des Saftes dabei waren. Äpfel und Quitten wurden gehackt und kalt zu Saft gepresst, um die Vitamine zu erhalten. red

