Radtour führt in die Natur

Groß-Rohrheim.Der SPD-Ortsverein Groß-Rohrheim veranstaltet seine Frühjahrsradtour am Sonntag, 7. April, in Kooperation mit dem Vogelschutz- und Zuchtverein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an dem Radweg hinter der Schüco in Richtung Jägersburg. Von dort aus geht es in den Rohrheimer Wald, wo ein Vogelkundler wartet, der die heimischen Arten anhand der Stimmen erklärt. Zudem gibt es weitere Informationen über die Tierwelt in der Gemarkung sowie zum Aussterben bestimmter Vogel- und Tierarten und wie dem Einhalt geboten werden kann. Der Abschluss ist gegen 12 Uhr im Vogelpark geplant. Alle Teilnehmer sind zu einem Getränk und einem Imbiss eingeladen. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.04.2019