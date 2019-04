Radtour soll wiederholt werden

Gross-Rohrheim.Vorsitzender Walter Öhlenschläger berichtete bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim von den vielfältigen Vereinsaktivitäten des Jahres 2018. Besonders hob er dabei die von Edmund Korffmann und Gerd Henzel vorbereitete Radtour nach Zwingenberg und Rodau hervor. Der sehr gute Zuspruch durch die Bevölkerung sei Ansporn genug, diese Tour am 20. Juni zu wiederholen. Ziel ist das Kloster Lorsch mit einer Führung in Lauresham.

Trotz schlechten Wetters fand auch der erste Rohremer Herbst großen Anklang. Diese Veranstaltung wird am 21. und 22. September eine Fortsetzung finden. Höhepunkt in 2018 war allerdings wieder die Rohremer Kerb, wo die Spinatknödel am Stand der Freien Wähler wieder reißenden Absatz fanden.

Schlussendlich bedankte sich Walter Öhlenschläger bei Waltraud Korffmann für die Organisation des montäglichen Nordic Walking, welches sich weiterhin eines regen Interesses erfreue. Mit-Walker sind willkommen, um 17 Uhr am Dammhäuschen zur Gruppe zu stoßen.

Sorge um Gemeindefinanzen

In seinem kommunalpolitischen Rechenschaftsbericht führte der Vorsitzende aus, dass sich die Freien Wähler „mit Augenmaß für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Gemeinde einsetzen“. Die Ausweisung des neuen Baugebietes, die Überarbeitung der Radwege, die Sanierung der Lindenhofschule, die Erweiterung des Kommunalen Kindergartens oder die Senkung der Abwassergebühren seien nur einige Beispiele dafür.

„Solange die Zahlen des Gemeindehaushaltes nicht detailliert untersucht sind, wird es keine Zustimmung zu irgendeiner Erhöhung von Steuern geben“, machte Öhlenschläger deutlich. Die Entwicklung von Groß-Rohrheim sehen die Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim mit deutlich größerer Sorge als noch vor einigen Jahren. Eine Standortumfrage der IHK Darmstadt unterstreiche aus seiner Sicht diese Bedenken.

Die Schatzmeisterin Waltraud Korffmann berichtete von positiven Entwicklungen bei den Mitgliederzahlen und beim Kassenbestand. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine tadellose Kassenführung. Auf Antrag von Ursula Schmitt erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. red

