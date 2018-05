Anzeige

Groß-Rohrheim.Bei einer Radtour hat sich der Ausschuss für Dorfentwicklung, Bau- und Umweltfragen in Groß-Rohrheim schlaugemacht über die Radwegesituation. Die Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrherim hatten hier ein Konzept eingefordert als wichtigen Baustein für mehr Lebensqualität. Hilfe holte sich der Ausschuss von der Radfahrabteilung des TV, die zwei sachkundige Bürger entsandt hatte. Ferner fuhr auch Nils Brückheimer, Mitarbeiter der Ordnungsbehörde, mit.

Der Weg führte vom Rathaus durchs Niederfeld und entlang der Rheinstraße bis zur Einmündung in die B 44 an der Orts- und Kreisgrenze zu Gernsheim/Klein-Rohrheim. Weiter ging es mit Halt an der Bahnunterführung Falltorhausstraße zum Schüco-Kreisel, durch Brahms- und Mozartstraße zur Unterführung am Bahnhof und dann über die Bibliser- und die Kornstraße wieder zurück zum Rathaus.

Unterwegs kam die Befestigung verschiedener Wege am Ortsrand zur Sprache. Das war ebenso unstrittig wie die Forderung, Büsche zurückzuschneiden. Außerdem entdeckte der Ausschuss schadhafte Verkehrsschilder, die in nächster Zeit ausgewechselt werden. Eine Veränderung der Vorfahrt wurde am Anschluss der Rheinstraße an die B44 im Norden von Groß-Rohrheim angedacht. Die Ortsdurchfahrt mit dem vorhandenen Radweg soll Vorrang erhalten, und der Verkehr auf der derzeit über die Brücke führende B 44 wird gebremst. Angesichts der neuen Umgehungsstraße um Klein-Rohrheim hielten die Politiker diese Lösung für sinnvoll. Allerdings müssen der Kreis Groß-Gerau und die Stadt Gernsheim gefragt werden. Gewünscht wird auch ein Radweg nach Maria Einsiedel, der in die neue Straßenplanung einbezogen ist.