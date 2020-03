Rainer Bersch aus dem Ortsgericht verabschiedet

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohheim hat neue Ortsgerichtsmitglieder. Diese waren in geheimer Wahl vom Gemeindeparlament bestätigt worden. Nun erfolgte ihre offizielle Bestellung mit Urkunde durch den Direktor des Lampertheimer Amtsgerichts, Lothar Schwarz. Zuvor jedoch wurden die bisherigen Mitglieder verabschiedet.

„Heute geht die Ära Bersch zu Ende“, sagte Lothar Schwarz und meinte damit dessen Amt als Vorsitzender des Groß-Rohrheimer Ortsgerichts. Ein Satz, der kurz vor dem Finale des Bürgermeister-Wahlkampfs aufhorchen ließ. Von Schwarz war das offenkundig nicht zweideutig gemeint. Denn er erinnerte daran, dass Rainer Bersch dieses Amt seit März 2010 bekleidet. „Es gab niemals irgendwelche Beanstandungen, alles lief gut“, fuhr Schwarz fort. So hätte die meiste Last – etwa 100 Vorgänge pro Jahr – ohnehin der Vorsitzende zu tragen. „Diese Zahl ist nicht hoch. In Lampertheim sind es beinahe zehnmal so viele Vorgänge.“

Ein solches Amt mache man nur, wenn man auch Spaß daran hat: „Sie haben dieses Amt gelebt“, fügte Schwarz an. Zu eben jenen Vorgängen zählen unter anderem Sterbefallanzeigen, Schätzungen von Grundstücken und vor allem Gebäuden. Hier gelte es mit Fingerspitzengefühl zu agieren. Gerade bei Hausbewertungen träfen doch zwei konträre Interessen aufeinander.

Das ist der Hausbesitzer, der beim Verkauf möglichst viel dafür haben möchte, und es gibt den möglichen Käufer, der den Preis zu drücken versucht. „Hierbei standen ihnen ja auch die Schöffen hilfreich zur Seite“, fügte Schwarz an. „Hiermit treten sie nun offiziell aus den Diensten der hessischen Justiz aus“, sagte der Amtsgerichtsdirektor und überreichte Bersch die Urkunde.

„Wir waren ein gutes Team“

Ebenfalls aus dem Amt schieden Karl Hofmann und Peter Hess. Beide Schöffen waren seit 2010 in ihren Ämtern. Auch den Schöffen dankte Schwarz. Bersch fügte an, dass er gerne das Amt weitergemacht hätte, „aber das Gemeindeparlament hat anders entschieden. Wir waren jedenfalls ein gutes Team“.

Neuer Vorsitzender des Ortsgerichts ist nun Klaus Menger (bisher stellvertretender Vorsitz) aus der Gemeindeverwaltung. Ihm steht als Stellvertreter Steffen Linert (ebenfalls aus der Gemeindeverwaltung) zur Seite. Als neue Schöffen wurden Florian Olf und Uwe Hofmann bestellt. Dieter Neeb bleibt Ortsgerichtsschöffe. Er stand nicht zur Wahl. Eine Amtsperiode dauert zehn Jahre. mibu

