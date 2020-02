Rainer Bersch will sich Gegenwind entgegen stemmen

Groß-Rohrheim.Vor der Bürgermeisterwahl haben wir die beiden Kandidaten an ihren Lieblingsort in Groß-Rohrheim gebeten. Rainer Bersch muss nicht lange überlegen: die Rathausscheune. Dort hat er sich in seine Frau Heike verliebt und vor fast 27 Jahren auch geheiratet. Zudem erinnert sich der 57-Jährige an viele lustige Partys, die er in der Scheune hinter dem Rathaus gefeiert hat.

Bei einer dieser

...