Rechnen wie die Kängurus

Gross-Rohrheim.„In einem Spiel sind rote, blaue und weiße Kugeln, insgesamt 15 Stück. Acht der Kugeln sind nicht rot, und zehn der Kugeln sind nicht blau. Wie viele der Kugeln sind weiß?“ So lautete eine der kniffeligen Mathematikaufgaben, denen sich die Dritt- und Viertklässler der Lindenhofschule Groß-Rohrheim beim internationalen „Känguru Wettbewerb der Mathematik“ stellten. Insgesamt nahmen 22 Kinder auf freiwilliger Basis teil.

„Der Känguru-Wettbewerb der Mathematik ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb, bei dem in 75 Minuten 24 Aufgaben zu lösen sind“, erklärte die verantwortliche Lehrerin Verena Kopp. Der Wettbewerb wird zentral durch den gemeinnützigen Verein Mathematikwettbewerb Känguru mit Sitz an der Humboldt-Universität Berlin vorbereitet und ausgewertet. Er geht auf eine Idee australischer Mathematiker zurück und verdankt diesen seinen Namen. Mehr als sechs Millionen Teilnehmer aus fast 80 Ländern nehmen daran teil, in Deutschland sind es über 900 000 Schüler. „Der Wettbewerb findet für alle Teilnehmerländer einmal im Jahr statt“, erklärte Kopp.

Schüler der Klassen 3 bis 13 aus allen Schularten können daran teilnehmen. Die Aufgaben sind entsprechend der Klassenstufe altersgerecht angelegt. Die unteren Klassen sollen 24 Aufgaben bearbeiten, die höheren Klassen 30. „Damit wird die mathematische Bildung in den Schulen unterstützt. Und das Angebot an interessanten Aufgaben fördert die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht“, ergänzte Kopp.

Der Trägerverein konzipiert die Aufgaben so, dass sie durchweg sehr anregend, heiter, kniffelig und manchmal ein wenig unerwartet sind. Mathematische Grundkenntnisse, Kreativität, Pfiffigkeit oder auch gesunder Menschenverstand sind gefragt. „Im Vorfeld haben wir Känguru-Aufgaben aus den Vorjahren im Mathematikunterricht bearbeitet“, berichtete Kopp. So bekamen die Schüler ein Gefühl dafür, was sie erwarten wird.

Jeder Teilnehmer kann sich nach der Auswertung des Tests über eine Urkunde mit der erreichten Punktzahl freuen, sowie über Geschenke wie mathematische Knobelspiele und Aufgaben in einer Broschüre. Für die Besten gibt es größere Präsente. str

