Reger Betrieb zum Auftakt

Groß-Rohrheim.Die Saisoneröffnung feierte der Bauernmarkt am Freitag im intimen Rahmen des Rathaushofes. Mit dabei waren wie immer Embachs Hofladen mit Obst und Gemüse der Saison und der Biebesheimer Metzger Volz. Ferner war der Honigstand aufgebaut. Der Arbeitskreis Bauernmarkt mit Sprecherin Christa Rupp hieß die Marktbesucher willkommen, und Bürgermeister Rainer Bersch begrüßte als Hausherr die Gäste.

Reger Betrieb herrschte auch in der Rathausscheune, wo wieder das Marktcafé aufgebaut war, diesmal mit Kuchen und Torten von der Bäckerei Öhlenschläger. Im Vorraum der Scheune briet der Lottoclub „Sechs Richtige“ die Rohremer Lange in der Pfanne und servierte sie mit Brötchen oder Pommes frites – auf Wunsch auch als Currywurst. Zudem schenkte das Weingut Vollmer Weiß- und Rotweine aus.

Der Bürgermeisterwahlkampf machte vorm Bauernmarkt nicht Halt: An einem Infostand ging Sascha Holdefehr auf Stimmenfang, und auch Amtsinhaber Bersch suchte das Gespräch mit den Bürgern.

Am Stand des Arbeitskreises erhielten die Marktbesucher wie üblich den Treuepass, auf dem sie sich die Einkäufe bescheinigen lassen können. Dafür gibt’s dann Treuegeschenke. Zudem sind darauf die Termine der neun sogenannten Themenmärkte verzeichnet. Gerne kauften die Besucher noch Lose für die Tombola, bei der es Primeln zu gewinnen gab.

Nachdem das Ende der Bauarbeiten am Bahnhof absehbar ist, steht bald der Umzug zurück in die Allee an: Das wird am Freitag, 8. Mai, mit dem Muttertagsmarkt gefeiert. Gleichwohl wird in der Allee im Laufe des Jahres noch mal gebaut.

Geplant ist ein festes Gebäude für ein Marktcafé, daneben eine öffentliche Toilette sowie zwei garagenartige Lager- und Unterstellgebäude. Eine erste Planskizze hing am Scheunentor und fand bei den Gästen großes Interesse. In dieser Zeichnung haben die Architekten die Überlegungen der Kommunalpolitiker wie auch des Bauernmarkt-Arbeitskreises aufgenommen. Diese Pläne werden derzeit noch in den politischen Gremien beraten. eib

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020