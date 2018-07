Anzeige

Groß-Rohrheim. 80 Feuerwehrleute aus der Region haben gestern Nachmittag bis in den Abend hinein einen Brand an der Bundesstraße 44 bei Groß-Rohrheim bekämpft. 13 Hektar landwirtschaftliche Fläche sind abgebrannt, teilt Feuerwehrsprecher Mark Heitmann aus Groß-Rohrheim mit. Die Polizei spricht von einer Größe von zehn Fußballfeldern. Die Rauchsäule über dem Stoppelacker war kilometerweit zu sehen. Die Polizei hat die B 44 fast drei Stunden lang voll gesperrt, den Verkehr umgeleitet und sogar einen Hubschrauber angefordert. „Mit der Wärmebildkamera konnte man von oben sehr gut kontrollieren, ob es weitere Glutnester gibt“, sagt Heitmann.

Flammen greifen auf Garten über

Die Wehren aus Groß-Rohrheim, Biblis, Wattenheim, Nordheim, Bürstadt, Lampertheim, Hofheim und Lorsch waren mit 22 Fahrzeugen im Einsatz. Die großen Tanklöschzüge fuhren mehrfach in den Ort an Hydranten, um wieder Wasser aufzufüllen. „Wir haben das Feld kontrolliert abbrennen lassen und die Randlage gewässert, um das Übergreifen zu verhindern“, erklärt Heitmann. Besonders groß war die Gefahr, dass sich der Brand auf Gärten und schließlich Häuser in der Freiherr-vom-Stein-Straße ausbreitet. „Die Leute standen schon mit Gartenschlauch und Gießkanne bereit“, sagt Heitmann. Tatsächlich konnte das Feuer auf einen Garten übergreifen und wurde rasch gelöscht.