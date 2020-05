Ritzert: Die Enttäuschung war groß

Groß-Rohrheim. Die Enttäuschung bei allen war und ist noch groß. Die Viertklässler der Lindenhofschule hatten sich darauf gefreut, endlich wieder in die Schule gehen zu dürfen. Doch das ist nun passé. Der Eilantrag einer Schülerin aus Frankfurt beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof hatte den Schulbeginn für die Großen der Grundschulen am Montag gestoppt. Wann sie - und alle anderen - wiederkommen dürfen, steht noch in den Sternen.

Die Schulleitung hatte alles vorbereitet: das Mobiliar umgestellt, Mundschutz und ausreichend Desinfektionsmittel besorgt. Die 33 Grundschüler der beiden vierten Klassen hätten wieder die Schulbank drücken können - wie vom Kultusministerium angeordnet. Die Klassen eins bis drei müssen ohnehin noch warten. Wie lange noch? Das sei völlig ungewiss, erklärt Schulleiterin Christiane Ritzert auf Nachfrage. Sie wartet auf Anweisungen aus Wiesbaden. „Die Enttäuschung bei uns war verständlicherweise groß, als wir das am Freitag erfahren haben. Dieses Hin und Her ist einfach unbefriedigend. Und unsere Vorbereitungen waren letztlich umsonst“, sagt Ritzert.

Zehn Kinder in der Notbetreuung

Das Problem bei den jüngeren Schülern sei, dass diese sich vermutlich nicht so einfach in ihrem Tatendrang bremsen lassen und unbedacht und auch ganz ohne Absicht Sicherheitsvorkehrungen missachten könnten. „Selbst bei den Kindern, die wir aktuell in der Notbetreuung haben, ist das für das Lehrpersonal in seiner Aufsichtsfunktion nicht ganz einfach“, sagt die Schulleiterin. Aktuell befinden sich zehn Kinder in dieser Notbetreuung - es sind Schüler von Alleinerziehenden oder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen (beispielsweise Arzt, Krankenschwester, Pfleger) arbeiten.

Die Abstandsregel im Klassenzimmer stellte die Leiterin der Lindenhofschule übrigens vor Herausforderungen. „1,50 Meter Abstand - das ist bei unseren Raumgrößen gar nicht so einfach“, sagt Ritzert. Zum Glück hätten die meisten Klassensäle ein Waschbecken. Daher wollte sie die 33 Schüler in vier Gruppen verteilen. Sie sollten im Schichtbetrieb unterrichtet werden: Die einen hätten früh morgens, die anderen später kommen sollen. Jedes Kind sollte täglich einen neuen Mundschutz erhalten und die ganze Zeit über tragen, bis es das Schulgelände verlässt. Aber all das ist jetzt erst einmal aufgeschoben.

Untätig waren Kinder und Lehrer in den vergangenen Wochen sowieso nicht: Kleine Päckchen wurden zusammengestellt und an die Schüler verteilt. Darin befanden sich Hausaufgaben für zwei Wochen - vor allem in den Fächern Mathematik und Deutsch. Gerade die Kinder, die demnächst in die weiterführenden Schulen wechseln, sollen den Stoff beherrschen. Im Übrigen werde jedes Kind das Klassenziel erreichen. Angst vorm „Sitzenbleiben“ müsse in diesem Jahr keiner haben.

„Unsere Viertklässler sind trotz Corona-Krise gut auf die Zeit nach den Sommerferien vorbereitet. Wir haben alle ein gutes Gefühl“, sagt Ritzert. Nur fehlen dem Kollegium die Schüler. Es sei eine etwas seltsame Atmosphäre, wenn in den Pausen kein Kinderlärm zu hören sei. In den Fenstern der Lindenhofschule kleben bunte Plakate: „Wir vermissen euch.“ So versuchen Lehrpersonal und Schulleitung weiterhin, Kontakt zu den Schülern zu halten. Alle haben ein Foto-Rätsel bekommen. Die Lehrerinnen haben eigene Grundschulfotos verschickt, und die Kinder sollen erraten, wer das ist.

Nebenbei kommt auf Schüler und Lehrer ein weiteres Problem hinzu: In den Sommerferien soll der Umzug der Schule ins ehemalige Schüco-Bürogebäude im Industriegebiet erfolgen. Der Wechsel wird notwendig, weil die Lindenhofschule in weiten Teilen grundsaniert wird und ein Anbau entsteht. Aus Sicherheitsgründen und wegen des Baulärms wird die Schule für zwei Jahre ausgelagert. Die neuen Erstklässler sollen im August ihre Einschulung im Schüco-Gebäude feiern. Aber die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind selbst bis dahin noch nicht absehbar.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.05.2020