Als Höhepunkt des Vereinsjahrs konnte die Geflügelausstellung des Vereins genannt werden. Bei der Lokalschau, die jährlich seit 1961 durchgeführt wird, wurden 127 Tiere ausgestellt. Elf Züchter aus dem Verein nahmen daran teil. Von großen Tieren wie Gänsen bis hin zu kleineren Tieren war alles in der Schau geboten. Bei der Bewertung durch die Richter schnitt der Verein mit seinen Züchtern sehr gut ab. Vier Mal wurde die Bestnote vorzüglich vergeben, 13 mal die zweitbeste Note hervorragend.

Die beiden Zuchtwarte ließen zudem das vergangene Jahr züchterisch Revue passieren. So wurden wieder zahlreiche Erfolge bei Großschauen erzielt. Wolfgang Triebel lobte in diesem Zuge das gute Abschneiden bei der Kreisschau in Viernheim, dort wurde der Verein zweiter Kreismeister.

Den Abschluss des Jahres machte eine Vereinsfeier. Bei der Versammlung wurden turnusgemäß einige Vorstandsposten neu gewählt. Als Vorsitzenden bestätigte die Versammlung Heinz Schollmaier im Amt. Auch Rechner Adolf Huber wurde wiedergewählt. Die drei Beisitzer sind weiterhin Joachim Weigl, Walter Banasiuk und Peter Weigl. Die Kasse prüft Etienne Marsch, als Ersatzkassenprüfer steht Friedrich Matthes bereit. str

© Südhessen Morgen, Montag, 26.03.2018