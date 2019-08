Rund um die Zwetschge

Groß-Rohrheim.Das Zwetschgenkuchenfest auf dem Bauernmarkt in Groß-Rohrheim lädt am Freitag 23. August, ab 14 Uhr im Rathausinnenhof ein. Dieses Jahr hat sich die Bäckerei Stefan Öhlenschläger dem Thema angenommen und wird die Bauernmarktkunden mit verschiedenen Variationen des Zwetschgenkuchens verwöhnen. Der Hofladen Embach bietet verschiedene Zwetschgensorten an: für einen leckeren Kuchen, Kompott oder einfach so zum Naschen. Daneben gibt es wie immer frische Eier, Obst und Gemüse. Der Lottoclub grillt Bratwurst. Wurst und Fleisch gibt’s vom Büttenhof. Rheinhessischen Wein bringt Familie Vollmer mit. Erstmals vertreten ist ein Stand mit Nahrungsergänzungsmitteln.

Es gibt noch ein paar freie Termine für die Kuchentheke: 20. September, sowie 8., 15. und 22. November. Wer Interesse hat, die Kuchentheke zu übernehmen, sollte sich schnellstmöglich mit Christa Rupp, Telefon 06245/57 26 (abends), in Verbindung setzen.

Der Arbeitskreis Bauernmarkt teilt aufgrund vieler Anfragen mit, dass noch nicht entschieden ist, ob der Markt künftig im Rathausinnenhof bleibt oder in die Allee zurückkehrt. „Wir bemühen uns nach Kräften, zusammen mit der Gemeinde Groß-Rohrheim eine gute Lösung für alle zu finden“, betont der Arbeitskreis. „Es gibt verschiedene Gründe, die abgewogen werden müssen, um die sinnvollste Entscheidung zutreffen.“ red

