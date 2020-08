Rund um die Zwetschge

Groß-Rohrheim.Zum Zwetschgenkuchenfest lädt das Team des Bauernmarkts am Freitag, 21. August, ab 14 Uhr in Groß-Rohrheim am Treff 21 ein. Dafür werde der Obst- und Gemüsestand aus Wattenheim die leckeren blauen Früchte anbieten. Ob Kuchen, Marmelade oder Kompott: Die Zwetschge ist für Vielerlei verwendbar. Da es aufgrund der Corona-Pandemie noch immer keinen Kaffee- und Kuchenstand gibt, erhalten die Kunden kleine Tüten mit einer Überraschung. So sollen alle Marktkunden in den Genuss eines Zwetschgenkuchens kommen, um ihn dann zu Hause zu verzehren.

„Ladwergegewürz“, Zimt und Sternanis, sowie eine reiche Auswahl an Gewürzen bietet der Gewürzstand. In kleinen Nischen mit Sitzgelegenheit gibt’s rheinhessischen Wein. Der Büttenhof aus Biebesheim ist mit Wurst- und Fleischspezialitäten dabei. Zudem gibt’s einen Stand mit Miederwaren wie an allen großen Märkten. Zu beachten ist der Sicherheitsabstand. Beim Einkauf besteht eine Maskenpflicht. Nur wenn alle Rücksicht auf die Corona Situation nehmen, könne der Markt weiter fortgeführt werden, betonen die Veranstalter. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.08.2020