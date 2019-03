Sänger geben Wunschkonzert

Groß-Rohrheim.Seit 111 Jahren gehört der evangelische Kirchenchor zu den Säulen des Gemeindelebens in Groß-Rohrheim. Mitglieder singen dort mit Leidenschaft und verschönern Gottesdienste und andere Veranstaltungen. Der evangelische Kirchenchor lädt mit Dirigentin Ulrike Wollny anlässlich des 111-jährigen Bestehens zu einem Konzert „Best of Kerschechor“ am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr in die katholische Kirche ein. Um Spenden für die Sanierung der Orgel in der evangelischen Kirche wird gebeten.

Regelmäßig kommen die gut 30 Sänger und Sängerinnen zu den Chorproben und freuen sich bereits auf ihr großes Konzert. Im vergangenen Jahr wurden alle Chormitglieder gefragt, welches ihre drei Lieblingslieder seien, die sie mit dem Kirchenchor gesungen hätten. So kam eine bunte Auswahl zusammen, ein Wunschkonzert der Sänger und Sängerinnen.

Christliche Lieder überwiegen, mal klassisch, mal modern, auf jeden Fall nie langweilig. So steht „Bewahre uns Gott“ ebenso auf der Konzertliste wie das „Hallelujah“ von Leonhard Cohen, die Filmmelodie „Gabriellas Song“ oder „Ubi Caritas“.

„Es wird auch einen kleinen Rückblick auf die Geschichte des Chors geben“, kündigt Leiterin Ulrike Wollny an, die den Chor 2007 übernahm und schon das 100. Jubiläum dirigierte. Gegründet wurde der Kirchenchor 1908 als „Jungfrauenchor“, dem 65 Mädchen angehörten. Erst ein Jahr später kamen Sänger hinzu, und der gemischte Kirchenchor entstand. Schnell gehörten diesem 80 Aktive an.

Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs hörte die Chorarbeit auf. Der Wiederaufbau gelang ab 1945. Es kam zu häufigen Chorleiterwechsel, wie schon in der Vergangenheit. Doch dann konnte Lehrer Heinrich Fuhr für die Chorleitung gewonnen werden. Er prägte bis 1994, also über 40 Jahre lang den Chor ganz wesentlich. Mit ihm kam Kontinuität in die Chorarbeit und Kirchengemeinde. Geistliche Musik, aber auch Volksmusik wurden gepflegt.

Es war ihm wichtig, dass der Chor mindestens einmal im Monat zu einem Gottesdienst sang. Traditionelle Lieder waren ebenso zu hören wie neuere Kirchenmusik. Es kam damals zu einer Verjüngung des Chors. „Das Durchschnittsalter ist noch heute bei uns ‚jung‘, wobei alle Generationen im Chor mitsingen und willkommen sind“, betont Wollny. „Nachwuchs“ zu finden sei aber weiterhin schwer, und der Chor altere natürlich. „Wir sind offen für alle, die gerne in der Gemeinschaft singen, Vorkenntnisse sind nicht nötig.“

Spenden willkommen

Lust auf Chorgesang werden die Sänger und Sängerinnen bei ihrem Jubiläumskonzert „Best of Kerschechor“ sicherlich machen. Mit allen Groß-Rohrheimer Chören wird das Schlusslied „Geh unter der Gnade“ vorgetragen.

„Im Anschluss laden wir alle Besucher zum Umtrunk ein“, so die Chorleiterin. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Aber Spenden für die Sanierung der Orgel in der evangelischen Kirche sind willkommen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019