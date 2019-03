Sänger gratulieren sich mit Lieblingsliedern

Groß- Rohrheim. 111 Jahre evangelischer Kirchenchor in Groß-Rohrheim - das wurde nun mit einem großen Konzert unter dem Motto „Bescht of Kerschechor“ gefeiert. Zu hören gab es eine Mischung von modernen, aber auch klassischen christlichen Liedern, wobei die Chormitglieder ihre Lieblingsstücke einbringen konnten. In dem bis auf den letzten Platz besetzten Schiff der 1996 erbauten modernen katholischen Kirche fanden die Sänger eine hervorragende Akustik.

Mit dem Lied „Freedom is coming“ zog der Chor ein und nahm im Altarraum mit über 30 Mitgliedern Aufstellung. Als Verstärkung für den Chorgesang hatte man den Schlagzeuger Spiros Boukogiannis engagiert, dazu kam Ina Burger am Keyboard. Aus den Reihen der Chorsänger hatten Petra Stumpf, Dagmar Ecker und Inge Triebel die Moderation übernommen und begrüßten die Zuhörer. „Wir sind eigentlich ein ökumenischer Chor“, informierte Dagmar Ecker gleich zu Beginn. Alle Konfessionen seien zum Chorgesang willkommen.

Aber dann hatte die Musik das Wort. Bei dem Spiritual „Every time I feel the spirit“ konnte der Chor zum ersten Mal sein Können demonstrieren. Schön war die deutliche Akzentuierung zwischen den Alt-und den Sopranstimmen zu erkennen, der Chor hatte unzweifelhaft Rhythmusgefühl. Ganz anders war es beim klassischen Kirchenlied „Bewahre uns Gott“. Ulrike Wollny begleitete hier den Chor auf der Blockflöte.

Im bunten Wechsel zwischen englischen und deutschen Texten gingen die musikalischen Aufführungen weiter. Mit Donna Gruber als Solistin wurde bei dem Lied „Die Zeit färben“ ein weiterer Höhepunkt gesetzt. Die Mezzosopranistin verfügt über eine volltönende Stimme, der Chor war mit wechselnden Einsätzen dabei und erzeugte eine interessante Klangfarbe dabei.

Natürlich durfte auch ein kurzer Abriss der Chorgeschichte nicht fehlen. Die Moderatorinnen erinnerten an die Gründungszeit, als sich 65 Frauen zum Jungfrauenverein zusammenschlossen. Die Geselligkeit wurde gepflegt, bei Festen und bei der Fastnacht.

Weiter ging es musikalisch mit der Jazz-Motette „Jubilate“ in Latein nach dem Psalm 100, eine Wiedergabe, die ein hohes Maß an Chordiziplin verlangt.

Ulrike Wollny trug mit ihrem Dirigat wesentlich zum Erfolg des Chors bei. Wollny dirigierte mit Temperament und präzisen Einsätzen und erleichterte damit dem Chor die Performance gerade bei Stücken im Wechselgesang, oder differenzierten Einsätzen der Stimmen. Das „Halleluja“ von Leonard Cohen war ein weiterer Höhepunkt und der nachfolgende Beifall der Zuhörer entsprechend lang.

Zum Abschluss des Konzerts waren alle Groß-Rohrheimer Chöre eingeladen, den Jahrestag zu feiern. Vier Gruppen standen im Altarraum und füllten mit dem alten Kirchenlied „Geh unter der Gnade“ das Kirchenschiff mit einem volltönenden Gesang.

Bürgermeister Rainer Bersch überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. „Singen im Chor ist wie- der ,in’ und macht Freude“, meinte Bersch. Stehende Ovationen des dankbaren Publikums waren der Lohn für das Konzert, eine Zugabe war da unumgänglich. Anschließend lud der Chor ins Pfarrheim zu einem kleinen Sektempfang ein.

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019