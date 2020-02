Saison startet am 6. März

Groß-Rohrheim.Beim Arbeitskreis Bauernmarkt und den Marktstand-Betreibern laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart am Freitag, 6. März. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung sei vereinbart worden, dass in den Monaten März und April der Bauernmarkt im Rathausinnenhof stattfindet. „Ab Mai werden wir zurück in der Allee sein und dort unseren Wochenmarkt abhalten“, teilt der Arbeitskreis mit.

Um den Kunden im neuen Marktjahr wieder wöchentlich eine leckere Kuchentheke zu bieten, werden ab sofort die Termine vergeben. Folgende größere Märkte wird es in der kommenden Saison geben:

6. März: Frühlingsmarkt zur Saisoneröffnung.

3. April: Ostermarkt.

8. Mai: Muttertagsmarkt, erster Markt in der Allee.

5. Juni: Erdbeermarkt.

17. Juli: 27 Jahre Bauernmarkt.

21. August: Zwetschgenkuchenfest.

25. September: Oktoberfest.

23. Oktober: Kartoffelmarkt.

27. November: Adventsmarkt.

Alle Vereine und Jugendgruppen, die ihre Kassen aufbessern möchten, können sich zur Terminvereinbarung für die Kuchentheke mit Christa Rupp unter Telefon 06245/57 26 in Verbindung setzen. red

