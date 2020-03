Saisonstart am 6. März

Groß-Rohrheim.Der Groß-Rohrheimer Bauernmarkt startet am Freitag, 6. März, um 14 Uhr mit dem Frühlingsmarkt in die neue Saison. Treffpunkt ist der Rathaus-Innenhof. Die Besucher können sich auf die ersten „Rohrheimer Lange“ vom Lottoclub „Sechs Richtige“ freuen. Das Weingut Vollmer aus Hohen Sülzen freut sich auf alle Stammgäste und neue Kunden, die Lust auf die Rot- und Weißweine aus eigenem Anbau haben.

Die Kuchentheke zur Saisoneröffnung betreut die Bäckerei Stefan Öhlenschläger. Seit 26 Jahren bietet der Hofladen von Lieselotte Embach frisches Obst, Gemüse, Kochkäse, Eier und Nudeln an. Sie wird auch diese Saison auf dem Wochenmarkt vertreten sein. Familie Volz vom Büttenhof verkauft von Beginn an ihre Fleisch- und Wurstwaren auf dem Rohrheimer Bauernmarkt. Fleisch und Wurst stammen aus eigener Tierhaltung und Schlachtung. Seit vielen Jahren auf dem Wochenmarkt vertreten ist der Kräuter- und Gewürzhandel Kübler. Eine breite Auswahl an Kräutern, Tee und Gewürzmischungen verhelfen in der Küche zu Abwechslung und einer besonderen Note.

Vereine, die die Kuchentheke bestücken möchten, können sich bei Christa Rupp, 06245/57 26, melden. Auch der Marktstand für Kinder kann ausgeliehen werden. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.03.2020