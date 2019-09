Sauberes Rheinufer

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohrheim nimmt bei der bundesweiten Säuberungsaktion des Rheinufers „RhineCleanUp“ teil. Dies teilt die Verwaltung mit. Am Samstag, 14. September, soll die Reinigungsaktion von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Rhein. „Wir suchen für diese Aktion noch Helfer, wer Lust hat, kann gerne mitmachen, ob Einzelperson, als Gruppe oder Verein. Wir werden die Freiwilligen in verschiedene Gruppen aufteilen und den Müll am Rheinufer einsammeln“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail an info@gross-rohrheim.de oder unter Telefon 06245/9 07 77 17 anzumelden. Weitere Informationen stehen auf der Homepage rhinecleanup.org. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.09.2019